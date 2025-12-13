Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte kredi kartlarında uygulanan faiz oranları düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; uygulanacak olan azami faiz oranlarında dönem borcu 25 bin liranın altında olan kartlar için belirlenen üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan ise yüzde 39’dan yüzde 14’e düşürüldü.

Dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit 30 bin ile 180 bin lira aralığına çıkarıldı ve bu gruptaki kredi kartları için azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan yüzde 89’dan 64’e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır 180 bin liraya yükseltildi ve azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan yüzde 139’dan yüzde 114’e düşürüldü.

Nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi ise yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürüldü.

Kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,25, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için uygulanan akdi faiz oranı yüzde 3,75, 180 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları için akdi faiz oranı yüzde 4,25 olacak.

Değişiklik, yeni yıl itibariyle yürürlüğe girecek.