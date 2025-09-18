Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme geldi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan aşağı çekildi. Alınan karara göre Akdi faiz yüzde 4,75'ten yüzde 4,5'e düşürülürken gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,8'e çekildi.
