Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan aşağı çekildi. Alınan karara göre Akdi faiz yüzde 4,75'ten yüzde 4,5'e düşürülürken gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,8'e çekildi.

Osman GERÇEK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası kredi kartı faiz oranlarına da düzenleme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan aşağı çekildi.

Akdi faiz yüzde 4,75'ten yüzde 4,5'e düşürülürken gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,8'e çekildi.

