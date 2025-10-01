Kredi kartı ve nakit avans faizleri düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), kredi kartı faizlerinde yaptığı indirim bugün yürürlüğe girdi. Akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten 4,50'ye çekildi. Gecikme faizi ise yüzde 5,05'ten 4,80'e indirildi.

Kredi kartı ve nakit avans faizleri düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), kredi kartı faizlerinde yaptığı indirim bugün yürürlüğe girdi. 18 Eylül'de resmi gazetede yayınlanan faiz oranlarına ilişkin karara göre tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri bugünden itibaren 25 baz puan düşürüldü ve akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten 4,50’ye çekildi. Gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten 4,80’e indirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Kayseri’de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'
Bakan Tunç, "CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı"
Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'
Başkan Şener: “Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek"
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Kayseri'de balıkçılar denetlendi
Kayseri’de balıkçılar denetlendi
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!