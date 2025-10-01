Kredi kartı ve nakit avans faizleri düşürüldü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), kredi kartı faizlerinde yaptığı indirim bugün yürürlüğe girdi. Akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten 4,50'ye çekildi. Gecikme faizi ise yüzde 5,05'ten 4,80'e indirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), kredi kartı faizlerinde yaptığı indirim bugün yürürlüğe girdi. 18 Eylül'de resmi gazetede yayınlanan faiz oranlarına ilişkin karara göre tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri bugünden itibaren 25 baz puan düşürüldü ve akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten 4,50’ye çekildi. Gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten 4,80’e indirildi.