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Kredi Kartına 2 sıfır fazla atıp çekim yapan işletme bakın ne yaptı?

Kayseri'de bu sabah saatlerinde gıda işletmesi olarak hizmet veren firma, yanlışlıkla iki sıfır fazla yazarak müşterisinin kredi kartını çekti. Durumu farkeden işletme yetkilisi bakın ne yaptı? İşte ayrıntılar...

Kredi Kartına 2 sıfır fazla atıp çekim yapan işletme bakın ne yaptı?

Kayseri'de bu sabah saatlerinde gıda işletmesi olarak hizmet veren firma, karışıklık nedeniyle alışveriş yapan müşteriden bin 215 TL yerine 121 bin 500 TL tutarında çekim yapmıştı. Paranın iadesini müşteriye yapan işletme yetkilisi; “Teşekkürlerini bildirerek, para iade işlemi yapıldı. Kredi kartıyla iptal edilmiştir. Çok neşeli ve sevinçle ayrıldılar” dedi.

Kayseri'de bu sabah saatlerinde şarküteri üzerine gıda işletmesi olarak hizmet veren firmadan peynir, kaymak, tereyağ alışverişi yapan müşterinin alışveriş tutarı bin 215 TL olarak hesaplandı ve firma farkında olmadan 121 bin 500 TL tutarında fazladan çekim yaptı. Firma sahibi yapılan hatayı farkedince işletme yetkilileri, müşteriye ulaşarak fazladan çekilen tutarın post aracılığıyla iadesini yaptı.

İşletme yetkilisi yaşanan olayı anlatarak; “Bugün sabah 10 buçuk sıralarında, bin 215 liralık bir işlem oldu. Yanlışlıkla 121 bin 500 lira çekildi. Akşamüstü şahıs geldi. Teşekkürlerini bildirerek, para iade işlemi yapıldı. Kredi kartıyla iptal edilmiştir. Çok neşeli ve sevinçle ayrıldılar” diye konuştu.

Haber Merkezi

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