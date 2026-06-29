Kreş ve gündüz bakımevlerinde standartlar yeniden belirlendi

Düzenlemeyle birlikte kreş ve gündüz bakımevlerinin yılda en az bir kez denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerin ise en fazla bir ay içinde giderilmesi zorunlu hale getirildi.

0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren ve verecek olan kreş ve gündüz bakımevlerini kapsayan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte kreş ve gündüz bakımevlerinde fiziki koşullar, metrekare düzeni, oda büyüklükleri, kapasite belirleme kriterleri ve yaş gruplarına göre sınıflandırmalar standart hale getirildi.

Yönetmelik kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin İl Müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez idari, fiziki ve işleyiş yönünden denetlenmesi zorunlu hale getirildi. Eğitim programlarının denetimi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurumlara en fazla 1 ay süre verilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. 81 ilimizde, kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz ve uygulama birliği sağlıyoruz. Biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.