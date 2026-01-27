Krikonun kayması facia getirdi: Cihan Altıntaş'a Veda

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Altıntaş’ı ağır yaralı halde hastaneye ulaştırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cihan Altıntaş, Mithatpaşa Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çevril Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurladığı Altıntaş, çevresinde çalışkanlığı ve güler yüzüyle tanınan bir esnaftı. Geride sessiz bir dükkân, yarım kalmış işler ve büyük bir özlem bıraktı.