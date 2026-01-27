Krikonun kayması facia getirdi: Cihan Altıntaş'a Veda
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan talihsiz bir iş kazası, genç bir ustayı aramızdan aldı. Anbar Mahallesi'nde rot balans servisi işleten 31 yaşındaki Cihan Altıntaş, bakım yaptığı sırada krikonun kayması sonucu yolcu otobüsünün altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Altıntaş’ı ağır yaralı halde hastaneye ulaştırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cihan Altıntaş, Mithatpaşa Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çevril Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurladığı Altıntaş, çevresinde çalışkanlığı ve güler yüzüyle tanınan bir esnaftı. Geride sessiz bir dükkân, yarım kalmış işler ve büyük bir özlem bıraktı.