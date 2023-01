KTB Başkanı Bağlamış: “Hayvanların yüzde 50’si, süt fiyatları doğru rakamlara ulaşmadığı için kesildi”

Bağlamış, “Şimdi süt fiyatları dengeye ulaştı ama elimizde üretim yapacak damızlık hayvanımız yok. Hemen hemen hayvanlarımızın yüzde 50’si, süt fiyatları doğru rakamlara ulaşmadığı için kesildi” dedi.



Kayseri Ticaret Borsası 2022 yılı genel değerlendirme toplantısı Başkan Recep Bağlamış başkanlığında gerçekleştirildi. 2022 yılının hem Kayseri hem de ülke açısından zor bir yıl olduğunu söyleyen Bağlamış, “Kuraklıklar, orman yangınları, seller ve yükselen ortalama sıcaklıklarla iyice yakından hissettiğimiz iklim değişimi pandemi dijital teknolojinin toplumsal yaşamın tüm alanlarında yol açtığı değişimler, Rusya Ukrayna savaşı, sadece enerji fiyatlarında değil başta gıda maddeleri olmak üzere genelde ham madde fiyatlarında artışa bunun sonucu olarak da enflasyonda yükselişe yol açtı. Yaşanan bu maliyet artışları ve fiyat yükselişlerinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenen kesim ise üreticilerimiz oldu. Üreticilerimiz yılın belli dönemlerinde büyük fedakârlık yaparak üretim yapmaya devam ettiler. Şuan içinde bulunduğumuz dönemde tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten ülke olmak ve gıda arz güvenliğini sağlamak en önemli gündem maddemiz olmalı bu sebeple her ne olursa olsun üretmekten vazgeçmeyen üretme devam eden üreticilerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Kayseri Ticaret Borsası olarak bizlerde bu süreçte her durum ve her şartta üreticimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Üreticilerimizin sorunlarını çözmeye, yollarında ışık olmaya gayret gösterdik” şeklinde konuştu.

‘ET VE SÜT KURUMU, VATANDAŞLARIN LEHİNE OLSUN DİYE FİYAT ARTIŞLARINDAKİ ZAMANI GECİKTİRİYOR’

Et ve Süt Kurumu’nun elinden geldiğince fiyat artışını geciktirdiğini dile getiren Bağlamış, “Et ve Süt Kurumumuz, fiyat açıklamalarını elinden geldiği kadar vatandaşı üzmeyen bir zamana getirmeye çalışıyorlar. Şu anda Et ve Süt Kurumunun perakende noktalarında kıyma 89 TL, kuşbaşı ise 99 TL, ama bu fiyatlar güncel fiyatlar değil. Şu anda yağsız karkas 1 kilogram etin kesim fiyatı 130 TL. Et ve Süt Kurumu fiyatlarda güncelleme yaptı ama yine de piyasanın altında kaldı. Et ve Süt Kurumu şu anda 116 TL’ye kesim yapıyor. Buradaki amaç, evine et götüremeyen vatandaşımızın evine et ulaşabilsin. Bu fiyatlar yine güncellenecek. Bern tahmin ediyorum ki şu anda et süt kurumu alım fiyatları yüzde 20 civarında aşağıda kaldı. Sadece vatandaşların lehine olsun diye elinden geldiği kadar fiyat artışlarındaki zamanı geciktiriyor” ifadelerini kullandı.



Son 3 yıldır süt üreticilerinin 1 kilo sütü zararına sattıklarını bu nedenle de damızlık hayvanlarını kestirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Bağlamış, “2018 yılından 2022 yılına kadar Kayseri Ticaret Borsası olarak süt fiyatlarının doğru fiyatlarda olmadığını zaman zaman sizler aracılıyla gerekli mercilere ulaştırdık. 1 kilo sütün maliyeti üreticimize 1 kilo 300 gram yeme tekabül ediyor. Şu anda 1 kilo 300 gram yem edebiliyor ama yaklaşık 3 yıldır üreticilerimiz 1 litre sütü 900 gram yeme sattılar. Zarar ettikleri için de damızlık hayvanlarını kestirmek zorunda kaldılar. Şimdi süt fiyatları dengeye ulaştı ama elimizde üretim yapacak damızlık hayvanımız yok. Hemen hemen yüzde 50 hayvanlarımız, süt fiyatları doğru fiyatlara ulaşmadığı için kestirdiler” diye konuştu.