  • KTB Başkanı Bağlamış'tan 14 Mayıs Çiftçiler Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarımsal üretimin ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek tüm çiftçilerin gününü kutladı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi; “Toprağı alın teriyle işleyen, üretimiyle sofralarımıza bereket taşıyan çiftçilerimiz; ülkemizin kalkınmasının, gıda arz güvenliğinin ve ekonomik sürdürülebilirliğin en önemli yapı taşlarından biridir. Büyük emek, sabır ve fedakarlık isteyen tarım sektöründe üretmeye devam eden çiftçilerimiz, her türlü zorluğa rağmen ülkemiz için çalışmayı sürdürmektedir. Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi, üreticimizin güçlenmesi ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesi adına çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Üreten çiftçimizin desteklenmesi, ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biridir. Bu vesileyle başta Kayserili çiftçilerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında emek veren tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum.” 

Haber Merkezi

