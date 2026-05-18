KTB Başkanı Bağlamış'tan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan KTB Başkanı Recep Bağlamış, mesajında 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin milletin azim ve kararlılığıyla zafere ulaştığını ifade etti.

Gençlerin Türkiye’nin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Bağlamış, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyduğumuz güvenin en önemli göstergesidir. Ülkemizin kalkınması, üretimi ve güçlü yarınlara ulaşması için gençlerimizin eğitimli, donanımlı ve milli değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Kayseri’nin üretim, ticaret ve sanayi alanındaki başarısının genç nesillerin katkılarıyla daha da büyüyeceğine inandığını kaydeden Bağlamış, “Gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve çalışkanlığı ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacaktır. Bizler de iş dünyası olarak gençlerimizin yanında olmaya, onların önünü açacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Bağlamış mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.