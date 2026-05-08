KTB Başkanı Bağlamış'tan Develi'nin geleceğine yönelik önemli temas

Önceki gün Kayseri Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren tüm meslek komitesi üyeleriyle bir araya gelen KTB Başkanı Recep Bağlamış, sektör temsilcilerinin talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Ardından kırmızı et üreticileriyle gerçekleştirilen toplantıda üreticilerin yaşadığı sorunlar, maliyet artışları ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Sahadan gelen talepleri birebir dinleyen Başkan Bağlamış, üreticilerle yapılan istişarelerin ardından Develi programına geçerek ilçe ziyaretlerine başladı.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Develi Belediye Başkanı Adem Şengül makamında ziyaret edildi. Görüşmede Develi’nin tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi alanındaki mevcut potansiyeli değerlendirilirken, ilçenin üretim gücünü artıracak projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Başkan Bağlamış, üretimin merkezinde yer alan ilçelerin desteklenmesinin Kayseri ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programın devamında AK Parti Develi İlçe Başkanı Ali Ekmen, S.S. Develi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Selçuk Demirkıran, Develi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mevlana Savaş, Develi ve Develili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı Mustafa Beşparmak ve yönetimi, Develi Et Entegre Tesisleri işletme sahipleri Musa Dolun ve Ömer Dulun, Develi May-Et Kombinası işletme sahipleri Adem Arı ve Yakup Gün ile Tokerler Tarım İşletme Sahibi ve aynı zamanda KTB Meclis Üyesi Enver Toker ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen temaslarda üreticilerin, sanayicilerin ve esnafın talepleri dinlenirken; bölgenin üretim kapasitesi, yatırım ihtiyaçları, sektörlerin mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Başkan Bağlamış, üretime katkı sağlayan her işletmenin Kayseri için stratejik bir değer taşıdığını belirterek, “Kayseri Ticaret Borsası olarak sahadayız, üyelerimizin yanındayız. Üreten, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katkı sunan herkesin destekçisiyiz” mesajını verdi.

Develi programının en dikkat çeken başlığı ise Develi ve Develili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) ziyaretinde yapılan yem fabrikası açıklaması oldu. Başkan Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan yem fabrikası projesinin özellikle hayvancılık sektörüne önemli katkılar sunacağını ifade etti. Artan yem maliyetlerinin üreticiler üzerindeki yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirten Bağlamış, bu yatırımın hem üreticinin rekabet gücünü artıracağını hem de bölge ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacağını söyledi.

Başkan Bağlamış ayrıca, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta sahip olduğu potansiyelin daha ileri taşınması adına yeni yatırım ve projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Kayseri üretirse Türkiye güçlenir” dedi.