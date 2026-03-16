KTB Başkanı Bağlamış'tan Kadir Gecesi mesajı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bağlamış mesajında birlik beraberlik vurgusu yaptı. Bağlamış mesajında; “Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu müstesna gecenin; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllerimize huzur ve umut vermesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kadir Gecesi; paylaşmanın, yardımlaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği müstesna zamanlardan biridir. Bu anlamlı gecenin, toplum olarak birbirimize daha sıkı sarılmamıza, ihtiyaç sahiplerini gözetmemize ve ortak değerler etrafında kenetlenmemize katkı sağlamasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli hemşehrilerimiz ve değerli üyelerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” İfadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

