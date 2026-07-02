KTB Başkanı Bağlamış, yeniden aday

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, "Bugün Kayseri Ticaret Borsası; Araştıran bir kurumdur. Bilim üreten bir kurumdur. Laboratuvarlarıyla sektörüne hizmet veren bir kurumdur. Projeleriyle Türkiye’ye örnek olan bir kurumdur. Yeşil dönüşüme öncülük eden bir kurumdur. Üyelerinin rekabet gücünü artıran bir kurumdur. Ve en önemlisi, üyeleriyle birlikte büyüyen güçlü bir kurumdur. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yalnızca rutin hizmetleri yürütmekle yetinmedik.

Kayseri Ticaret Borsasını her alanda daha güçlü hale getirecek projeleri hayata geçirdik. Güçlü üretici, güçlü ticaret demektir. Güçlü ticaret, güçlü Kayseri demektir. Güçlü Kayseri ise güçlü Türkiye demektir. Bugüne kadar bize güvenen tüm üyelerimize, meclisimize, yönetim kurulumuza, komitelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı samimiyetle, aynı heyecanla ve aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim sevdamız makam değil, hizmettir. Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum. Adaylığımızın borsamıza, üyelerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.