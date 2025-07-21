KTB'den iş dünyasına TSE sertifikalı eğitim desteği

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, iş dünyasının geleceğini şekillendiren TSE sertifikalı eğitimler sunuyor. Bugüne kadar 500'ü aşkın firma temsilcisi ise bu eğitimlerden faydalandı ve TSE tarafından belgelendirildi. Bu eğitimler ise TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi, TS EN ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Eğitimi, Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama ve Yönetimi Eğitimi, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimleri, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimleri, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Eğitimi ve Helal Gıda Temel Eğitimi olarak sıralandı.

KTB Başkanı Recep Bağlamış ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Günümüz iş dünyasında rekabet edebilirlik, sadece ekonomik güçle değil, aynı zamanda uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve insan odaklı yaklaşımlarla mümkün. Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin bu alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere seferber olduk. Türk Standartları Enstitüsü ile yaptığımız güçlü iş birlikleri sayesinde, bu hayati eğitimleri üyelerimize tamamen ücretsiz ve TSE belgeli olarak sunuyoruz. Bugüne kadar 500'den fazla firma temsilcimizin bu eğitimlerden faydalanarak yetkinliklerini artırması ve belgelendirilmesi, bu alandaki kararlılığımızın ve başarımızın en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.

‘AMACIMIZ KAYSERİ’NİN İŞ DÜNYASINI KÜRESEL ÖLÇEKTE LİDER KONUMA TAŞIMAKTIR’

Başkan Bağlamış, ”Amacımız, Kayseri'nin iş dünyasını sadece bölgesel değil, küresel ölçekte lider konuma taşımaktır. Çevre bilincinden gıda güvenliğine, iş sağlığı ve güvenliğinden enerji yönetimine, ürün karbon ayak izinden hijyen standartlarına kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz bu eğitimler, üyelerimizin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Her bir sertifika, firmalarımızın sektördeki prestijini artırırken, aynı zamanda yeni iş kapıları aralamalarına yardımcı oluyor. Kayseri Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin yanında olmaya ve onların gelişimine bilimsel destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.