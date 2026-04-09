KTB'den Tarım Lisesine ziyaret

KTB heyeti, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek mesleki tarım eğitiminin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı istişarelerde bulundu. Ziyaret, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Kayseri Ticaret Borsası’nın himayesinde bulunan okulda gerçekleştirildi. Program kapsamında okulun eğitim altyapısı yerinde incelenirken, öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği alanlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, Okul bünyesinde kurulması planlanan; Uygulama serası alanı, Toprak analiz laboratuvarı, Gıda analiz ve uygulama laboratuvarı alanlarını ziyaret ederek yürütülecek çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Bu alanların kurulmasıyla birlikte öğrencilerin yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı üretim, analiz ve modern tarım teknikleri konusunda deneyim kazanması hedefleniyor.

Kayseri Ticaret Borsası tarafından desteklenen çalışmalarla öğrencilerin; Modern seracılık uygulamalarını öğrenmesi, Toprak ve ürün analizlerini yapabilmesi, Tarımsal üretim süreçlerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen ziyaretin, okul ile sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve öğrencilerin tarım sektörüne daha güçlü bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ziyaret, öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.