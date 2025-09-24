KTB'den, 'Yılın Ahisi Kaftan Giydirme' programı gerçekleşti
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından Ahilik Haftası kapsamında, Yılın Ahisi Kaftan Giydirme programı gerçekleştirdi. Ticaret Borsası tarafından Abdullah Akçakoyunlu yılın Ahisi seçildi. “Yılın Ahisi” seçilen Abdullah Akçokoyunlu için Kaftan Giydirme ve Şed Kuşatma Töreni düzenlendi.