KTB duyurdu: 'Sığır karkas kesim standartlarında önemli değişiklikler yapıldı'

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından yapılan duyuruda sığır karkas kesim standartlarında önemli değişiklikler yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda ayaklar, kuyruk, omurilik, böbrekler, diyafram ve üreme organları. Tüm iç yağlar (böbrek, pelvis, kavram ve göğüs yağları) tartım öncesinde karkastan şu parçaların ayrılmış olması zorunlu hale geldi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) yaptığı duyuruda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle sığır karkas kesim standartlarında önemli değişiklikler yapıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, “Değerli Üyelerimiz,  Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle, sığır karkas kesim standartlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. 02/02/2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kurallara göre, tartım öncesinde karkastan şu parçaların ayrılmış olması zorunludur. Organlar: Ayaklar, kuyruk, omurilik, böbrekler, diyafram ve üreme organları. Yağlar: Tüm iç yağlar (böbrek, pelvis, kavram ve göğüs yağları). Önemli: Belirtilen kriterlere uymayan kesimlere izin verilmeyecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için operasyonlarınızı bu yeni standartlara göre planlamanızı önemle rica ederiz” denildi.

