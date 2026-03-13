KTB tarafından yürütülen Jeotermal Sera OTB projesine yakın takip

Tarımsal üretim altyapısını güçlendirecek Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) yatırımları kapsamında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesini ziyaret ederek gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi ve firma temsilcilerinden bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunarak süreci değerlendiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “Bitmesini dört gözle beklediğim, Kayseri için bir milat olarak değerlendirdiğim ve Kayseri Tarımı için bambaşka bir yöne geçilecek olan sera tarım bölgesinde çalışmaların hızla devam ettiğini görmek mutluluk verici. Yedi kuyunun yedisinde de istediğimiz seviyede su var. Kayseri Valiliği himayelerinde, Tarım Bakanlığımızın destekleri, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen bu proje çığ gibi büyüyor ve hızla devam ediyor. Nasıl bugün buradaki çalışmaları görüyorsak, bir yıl sonra inanıyorum ki biz burada bin beş yüz çalışan istihdam edilmiş personelimizi, ihracat için yollara çıkan tırları, Kayseri ihracatının iki kat arttığını, sebze üretiminin olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben bu projede emeği geçen, gece gündüz bu projeyle ilgilenen Ticaret Borsası Başkanımız Recep Bağlamış ve emeği geçen tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“İnşallah burada üretilen ürünler hem Kayseri’mize hem de etrafındaki illerimize, daha sonra da fazla olan ürünlerimizi ihracat kanalıyla yurt dışına satarak hem Kayseri’mize bir gelir getirecek hem ülkemize bir gelir getirecek. İnşallah sonucunu hep birlikte üretime dönmüş bir şekilde görmüş olacağız. Ben süreçte yer alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise,

“Altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Allah nasip ederse haziran ayı sonu gibi altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Yatırımcılarımıza yer teslimi yapılmış ve inşallah seralarımız dikilmeye başlamış olacak. Ben gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Şehrimizin ihracatına, özellikle istihdamına destek olacağına inandığımız bir projenin hayata geçiyor olması, Sayın Valimizin ilk günden bugüne kadar vermiş olduğu destekleri inkâr edemeyiz. Burada çok büyük emekler var. Ben bu projenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.