KTO Başkanı Gülsoy: 'Öğretmenlerimiz, milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gülsoy, yayınladığı kutlama mesajında 'Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, aynı zamanda derin ruh köklerimizden beslenen milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir' dedi.

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  • 23.11.2023 14:05
  • Güncelleme: 23.11.2023 16:08
KTO Başkanı Gülsoy: 'Öğretmenlerimiz, milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gülsoy, yayınladığı kutlama mesajında; “Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, aynı zamanda derin ruh köklerimizden beslenen milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin bedeli hiçbir karşılıkla ölçülmeyecek kutsal bir görev olduğunu hatırlatan Başkan Gülsoy, görevlerini kayıtsız şartsız büyük bir sorumlulukla yerine getiren öğretmenlerin gününü tebrik ederek şunları kaydetti; “Türk toplumunda, öğretmen hakkı, ana baba hakkıyla bir tutulmuş ve kutsal sayılmıştır. Çünkü öğrencilerini geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, öğrencilerinin gözünde ana ve baba kadar değerlidir, kutsaldır. Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır’ sözüyle de ifade ettiği gibi yeni nesiller sizlerin ellerinde şekillenecek. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, icra etmiş oldukları kutsal görevlerinde başarılar diliyorum.”

İHA

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