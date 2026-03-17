KTO Başkanı Gülsoy'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, şu ifadelere yer verdi; “Şanlı tarihimizin en parlak sayfalarından biri olan, kahraman Türk ordusunun ve aziz milletimizin ‘Çanakkale Geçilmez’ nidasıyla tarihe altın harflerle yazdığı bu büyük zaferin 111. yıl dönümünü gurur ve minnetle anıyoruz. 18 Mart 1915, yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dahi inancını ve vatan sevgisini kaybetmeyen bir milletin yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi; yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığının tüm dünyaya ilanıdır. Bu yüksek ruh ve inanç, aradan geçen yıllara rağmen her daim yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Dün cephede sergilenen o büyük irade, bugün de ülkemize yönelen her türlü tehdit karşısında en büyük gücümüz olmaktadır.”

Sözlerini sürdüren Gülsoy, “Bu aziz millet, tarih boyunca olduğu gibi yakın geçmişte de birlik ve beraberliğini koruyarak, milli iradeye sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Geçmişten aldığımız bu ilhamla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, aynı azim ve kararlılıkla geleceğe yürüyeceğine olan inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.