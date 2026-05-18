KTO Başkanı Gülsoy'dan 19 Mayıs Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin harcını oluşturduğunu belirten Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs 1919, esareti asla kabul etmeyen aziz milletimizin topyekun ayağa kalktığı, kendi kaderini kendi elleriyle yazmaya başladığı destansı bir milattır. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının Samsun’da başlattığı bu kutlu yürüyüş, tarihin akışını değiştirmiş ve küllerimizden yeniden doğuşumuzun müjdecisi olmuştur. Tam bağımsızlık idealiyle çıkılan bu şanlı yolculuğun 107. yıl dönümünü, ilk günkü inanç ve heyecanla idrak ediyoruz.”

Başkan Gülsoy, bağımsızlık mücadelesinin ruhunun bugün Türk gençliğinde yaşadığını vurgulayarak açıklamalarını şöyle sürdürdü: “19 Mayıs, yalnızca geçmişe ait bir zafer değil; geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan sarsılmaz bir duruştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü en çok güvendiği kesime, yani Türk gençliğine armağan ederek onlara olan inancını en net şekilde ortaya koymuştur. İnanıyorum ki donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın ötesini hedefleyen gençlerimiz, Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha da yukarılara taşıyacaktır. Atatürk’ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ sözü, her bir gencimizin omuzlarındaki kutsal bir sorumluluktur. Tarih bilinci yüksek, vizyoner nesillerimiz; ülkemizi her alanda başarıyla temsil etmeye ve her türlü zorluğun üstesinden gelmeye muktedirdir.”

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak gençlerin her zaman arkasında durmaları gerektiğine dikkat çeken Gülsoy, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Ekonomide, sanayide ve sosyal hayatta tam bağımsız bir Türkiye hedefine ulaşmanın yolu, gençlerimize açacağımız alanlardan ve onlara sunacağımız fırsatlardan geçmektedir. Bizler, iş dünyası olarak evlatlarımızın projelerine, fikirlerine ve enerjilerine sonuna kadar güveniyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm halkımızın ve yarınlarımızın teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”