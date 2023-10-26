KTO Başkanı Gülsoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhuriyetimizin İlânının 100 yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy mesajında; “29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesi sadece Türk siyasî tarihinde ve düşünce hayatında değil, tüm dünya tarihi üzerinde de büyük önem taşıyan ve izdüşümleri olan çok önemli bir hadisedir" dedi. Gülsoy, Cumhuriyetin ilânına giden tarihî sürece dikkat çekerek mesajına şöyle devam etti:

“Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, söylevlerinin birinde, ‘Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir.’ demiştir. Savaşın bu karakteristik tanımlaması Yüzlerce yıllık tarihimizin en dikkate değer olaylarından biri olarak nitelenen Kurtuluş Savaşımızın dayandığı haklı felsefeyi de gözler önüne sermektedir. Kurtuluş Savaşı, varlığına kastedilen bir milletin en tabii karşılığı vermesi ve sömürgecilere dur demesinin diğer adıdır. Anadolu toprakları şehadete kadar vuruşanların yattığı yerdir. Bu ölüm kalım harbi, tarihin şerefli sayfalarına altın harflerle kazınmış ve zaferin sonunda ilân edilen Cumhuriyetimiz ile taçlandırılmıştır. 1923 yılının Şubat ayında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin açılışında Gazi Mustafa Kemal Paşa ‘Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadî zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz.’ diyordu. Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Mustafa Kemal Paşa’nın da ehemmiyet verdiği hususlara binaen, Kayseri Ticaret Odası olarak gerek ilimizin gerekse tüm vatanın ekonomik kalkınması, Türkiye Cumhuriyeti’nin hür, müstakil, kuvvetli ve halkımızın da refah içerisinde yaşaması en büyük idealimizdir. Cumhuriyete giden tarihi süreç açıkça gösteriyor ki; dünya üzerindeki ülkeler, kendi bağrından çıkan kahramanlarının sırtında yükselmektedir. Toplum, kahramanlarını örnek alarak bütünleşmekte vatan sevgisi, milli şuur ve vatandaşlık bilinci ancak böyle oluşmaktadır. Geçmişteki büyüklerimizi yâd etmek, onların hakkı, bizim için de bir kadirşinaslık ifadesidir. Unutmayalım ki, bu Cumhuriyetin kurulması yolunda canlarını veren kahramanlarımızın vermiş olduğu son nefes, bizlerin şu anda aldığımız nefestir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve demokratik bir devlettir. Demokrasi demek; hoşgörü, sevgi ve kucaklaşmak demektir. Ben inanıyorum ki; yüce milletimiz, milli birlik ve beraberliği devam ettiği sürece gerektiğinde nice nice kahramanlıklar yaşatacak güçtedir, kuvvettedir, kudrettedir, azimdedir, kararlılıktadır ve dünya var oldukça bu ülke de var olacaktır. Ebediyen hep beraber birlik ve bütünlük içerisinde bu cumhuriyet topraklarında yaşamak, yüceltmek, bu cumhuriyeti yükseltmek ve bizden sonra gelecek nesillere devretmek hepimizin görevidir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman askerlerimizi, vatanları uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor ve Cumhuriyetimizin nice 100 yıllar yaşamasını temenni ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun.”