KTO Başkanı Gülsoy'dan Ekonomik Sorunlara ve Çözüm Önerileri

- Finansmana Erişim: Gülsoy, ticari kredi faiz oranlarının iş dünyası için büyük bir engel teşkil ettiğini belirterek, bu durumun yatırım iştahını azalttığını ifade etti. Üreticilerin ayakta kalabilmesi için sürdürülebilir bir finansman politikasına acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

- Emek Yoğun Sektörler: Tekstil, hazır giyim ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerin yaşadığı sıkıntılara özel destek mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini dile getirdi.

- İhracatın Desteklenmesi: Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için ihracatçılara daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti.

- Vergi Sistemi Reformu: Yüksek dolaylı vergilerin işletmeler üzerindeki yükünü artırdığını ifade eden Gülsoy, adil ve şeffaf bir vergi sisteminin gerekliliğine dikkat çekti.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Gülsoy, küresel piyasalardaki belirsizliklerin Türkiye’yi de etkilediğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik durumu olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu nedenle, iş dünyasının gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kayseri İhracat Kurulu Etkinliği

Kayseri Ticaret Odası, ihracatın yaygınlaştırılması amacıyla uluslararası öğrencilerle ihracatçılar arasında bire bir görüşmeler düzenledi. Bu etkinlik, firmaların ihracat potansiyelini artırmayı ve uluslararası öğrencileri “ihracat elçileri” olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Çalışma Hayatı Buluşmaları

Gülsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yapılan toplantıda iş dünyasının karşılaştığı temel sorunları ele aldıklarını belirtti. Özellikle nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdamı destekleyici adımlar üzerinde duruldu.

Sonuç

Başkan Gülsoy, toplantının sonunda 2025 yılı Mayıs ayında Kayseri'de 153 yeni firmanın kurulduğunu, 65 firmanın kapandığını ve çeşitli tescil işlemlerinin yapıldığını açıkladı. Kayseri Ticaret Odası, şehrin ekonomik potansiyelini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.