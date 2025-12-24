KTO Başkanı Gülsoy’dan Erciyes Tartışmalarına Sert Tepki: ‘Vizyonsuz Yaklaşım’

Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı’nın TBMM’de vatandaşları Erciyes’e davet etmesinin siyasi bir polemik haline getirilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirten Gülsoy, Erciyes’in bir “tatil” merkezinden öte, binlerce aile için bir “ekmek kapısı” ve kalkınma lokomotifi olduğunu vurguladı.

“CINGI’YA TEŞEKKÜR EDİYORUZ: ERCİYES ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN ORTAK DEĞERİDİR”

Açıklamasında milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı’nın Erciyes üzerindeki emeğine ve vizyonuna dikkat çeken Başkan Gülsoy, şunları söyledi: “Özellikle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmak amacıyla; bu toprakların en önemli değerlerinden biri olan Erciyes’e halkımızı davet eden Milletvekilimiz Sayın Dr. Murat Cahid Cıngı’ya teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimizin TBMM kürsüsünden ülkemizin kış turizm potansiyelini ve özelde de Erciyes’in kış turizm imkanlarını anlatarak vatandaşlarımızı bu eşsiz değeri görmeye davet etmesinin bir polemik malzemesine dönüştürülmesini şehrimiz ve üyelerimiz adına doğru bulmuyoruz.”

“SAMİMİ BİR DAVETİN SİYASİ SAİKLERLE ÇARPITILMASI TURİZM KAZANIMLARINA HAKSIZLIKTIR”

Bu samimi davetin bazı çevrelerce bağlamından koparıldığını ifade eden Gülsoy, “Tamamen siyasi saiklerle, tek taraflı ve vizyonsuz yorumlarla Erciyes’in eleştiri konusu yapılması, hem Kayseri’ye hem de ülkemizin turizm kazanımlarına haksızlık etmektedir. Erciyes bugün; her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, bölgemizin ve Kayseri’nin ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak milyarlarca liralık katkı sağlayan, binlerce vatandaşımıza istihdam oluşturan bir kalkınma lokomotifi hâline gelmiştir. Otellerden ulaşıma, yeme-içme sektöründen küçük esnafa, taksi şoföründen garsonuna kadar geniş bir ekosistemde, özellikle dar gelirli birçok aile Erciyes sayesinde geçimini sağlamaktadır.. Turizm sektörü, Erciyes’te yatırım yapan işletme sahipleri için bir yatırım geliri değil, özellikle yurt dışı ve il dışından gelen turistler başta milli değerimiz pastırmadan sucuğa, mantıdan yağlamasına kadar tüketimi ve tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır.” dedi.

“DÜNYADA İLK 25 ARASINDAKİ TEK TÜRK MERKEZİ: ERCİYES HER KESİME HİTAP EDİYOR”

Ülkemizde kış turizminin öncü merkezlerinden biri olan Erciyes’in yalnızca üst gelir grubuna hitap eden bir destinasyon olmadığını ifade eden Başkan Gülsoy, Erciyes’in ulaştığı uluslararası başarı hakkında şunları söyledi : “Avrupa’daki ve dünyadaki birçok kayak merkeziyle kıyaslandığında, teknolojik altyapısı, pist çeşitliliği, güvenli tesisleri ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilen uluslararası sportif kapasitesiyle ülkemizi başarıyla temsil eden sayılı kış turizmi merkezlerinden biri konumundadır. Bu sene dünyanın en iyi kış turizmi merkezleri arasında ilk 25 içinde yer alması ve bu listede Türkiye’yi temsil eden tek merkez olması da Erciyes’in ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır. Şehir merkezine yakınlığı, günübirlik ziyaret imkânları, farklı bütçelere uygun şehir ve dağ otellerinde konaklama ve hizmet seçenekleriyle hem en erişilebilir hem de en maliyet etkin alternatiflerden biri olarak her kesimden vatandaşımıza açık bir değerdir. Yapılan davet de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır.”

“DAĞIMIZI TÜM DÜNYAYA TANITMAK İÇİN AZAMİ ÇABA SARFEDECEĞİZ”

Başkan Gülsoy Erciyes’i tüm dünyaya tanıtmak için çaba sarf edeceklerini belirterek şunları söyledi :

“Bu çerçevede, Sayın Milletvekilimizin çabaları, Kayseri’nin ve Türkiye’nin ortak değeri olan Erciyes’i sahiplenen, bu değeri hem ülkemizde hem de uluslararası alanda görünür kılmayı amaçlayan ve kış turizmini geniş kitlelerle buluşturan vizyonun doğal bir yansımasıdır. Bu doğrultuda, ortak değerlerimizi yaşatmayı, en iyi şekilde tanıtmayı ve dünya çapında görünür kılarak ülkemize kalıcı katma değer oluşturmasını teşvik etmeyi temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Dolayısıyla, emeğiyle, tecrübesiyle ve vizyonuyla Erciyes’e değer katmış ve hala da katmaya devam eden Sayın Dr. Murat Cahid CINGI’ya yönelik haksız siyasi maksatlı eleştiriler karşısında, şehrimizin ve ülkemizin ortak kazanımlarını gölgeleyen değil, güçlendiren, vizyoner bir dilin hâkim olmasını temenni ediyoruz. Tarihi milyonlarca yıl öncesine uzanan Erciyes Dağı, bugün olduğu gibi yarın da bölgemizin ve Kayseri’nin sembolü, ortak hafızasını ve ufkunu yaşatan en kıymetli değeri olmaya devam edecek, bizler de Dağımızı tüm dünyaya tanıtmak için azami çabayı sarf edeceğiz.”