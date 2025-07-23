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  • KTO Başkanı Gülsoy'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

KTO Başkanı Gülsoy'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türk basınında sansürün kaldırılışının 117. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gülsoy, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgularken, iş dünyası açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

KTO Başkanı Gülsoy'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınlayan Gülsoy, başta Kayseri basını olmak üzere tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladı. 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet’in ilanı ile Türk basınında sansürün kaldırıldığını hatırlatan Gülsoy, bu tarihin her yıl ‘Basın Bayramı’ olarak kutlandığını ifade etti.

Türk basınının tarih boyunca milletin sesi olma görevini ilkeli ve tarafsız bir şekilde yerine getirdiğini belirten Gülsoy, basının vatandaş ile devlet arasında etkili bir iletişim köprüsü oluşturduğunu vurguladı. İş dünyası açısından basının önemine de dikkat çeken Gülsoy, “Basın; şeffaflık, güven, itibar ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. İş dünyamızın sesi olan basın, yatırımcıya yol gösteren, ekonomik gelişmeleri kamuoyuna doğru ve tarafsız biçimde aktaran önemli bir köprüdür” şeklinde konuştu.

Ayrıca, yerel basının şehirlerin potansiyelini tanıtmak ve istihdamı teşvik etmekte önemli bir güç olduğunu ifade eden Gülsoy, basının sadece haber aktaran bir mecra olmadığını, aynı zamanda toplumla iş dünyası arasındaki diyaloğu güçlendiren stratejik bir paydaş olduğunu belirtti.

Gülsoy, mesajında, “Bu vesileyle, Oda olarak faaliyetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında etkin bir rol üstlenen ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görevlerini yerine getiren tüm gazete, radyo, televizyon ve internet haber çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, görevleri başında yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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