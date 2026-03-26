KTO Başkanı Gülsoy'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Gülsoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Kayseri Ticaret Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Gülsoy, Milliyetçi Hareket Partisi Genel (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli beyefendiyi makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, Kayseri Ticaret Odası olarak verdiğimiz büyük mücadele neticesinde Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili alan 'Kayseri Pastırması' bilgi sunularak, tescilli ürünümüz Genel Başkanımıza takdim edildi. Kadim şehrimizin değerlerine gösterdikleri ilgi ve nazik misafirperverlikleri için Devlet Bahçeli’ye şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
(RHA)