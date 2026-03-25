KTO Başkanı Gülsoy: 'Hedefimize ulaştık, lezzetimizi dünyaya tescilledik'

KTO tarafından Avrupa Birliği Komisyonuna tescil başvurusu yapılan Kayseri pastırması, tescil sürecinde yapılan itirazlar sonrası verilen mücadele ile Avrupa Birliği ülkelerinde de koruma altına alındı. Kayseri Pastırması Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan 46. ürün oldu. KTO Başkanı Ömer Gülsoy yaptığı değerlendirmede, “Kayseri denince ilk akla gelen asırlık lezzetlerimizden Pastırmamız, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili’ni alarak koruma altına alındı. 2024 yılında ilan aşamasına çıkan ürünümüze, Bulgaristan tarafından isim benzerliği gerekçesiyle yapılan itirazlar süreci zorlaştırsa da geri adım atmadık. Kayseri Ticaret Odası olarak, bu milli değerimizi uluslararası arenada sahipsiz bırakmamak adına adeta bir hukuk ve diplomasi savaşı verdik. Odamız bünyesinde kurulan özel çalışma grubu, TOBB Uyum ve Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarımızla koordineli bir şekilde 2 yıl boyunca teknik ve hukuki süreç yürüttük. Kayseri Ticaret Odası’nın kararlı duruşu, sunduğu bilimsel kanıtlar ve tescil dosyasındaki titiz çalışmaları sayesinde tüm itirazlar boşa çıkarılarak hedefimize ulaştık. Kayseri Pastırmamız, AB Coğrafi İşaret Tescili alan 46. ürünümüz olarak şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Coğrafi işaretler, ürünlerin ait olduğu bölge ve yörenin tanıtımı için güçlü bir reklam kaynağıdır. Tüketiciler nazarında güvenin simgesi olan bu tescil, Odamızın vizyoner çalışmalarıyla artık uluslararası bir kimlik kazanmıştır. Bu başarı, sadece bir etiket değil; Kayseri Ticaret Odası’nın üreticimize sağladığı dev bir prestij ve ekonomik kalkınma hamlesidir. Alınan bu tescil ile Kayseri Pastırması’nın AB ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçilecek, taklit üretimlerin yolu tamamen kapatılacaktır. Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği tescil etiketi, işlenmiş et ürünlerinin mevzuatsal anlamda ihracına müsaade edilen ülkeler tarafından da yine bir güven potansiyeli olarak algılanacaktır. Kayseri Ticaret Odası olarak, şehrimizin marka değerlerini dünyanın dört bir yanına taşımaya, "Kayseri" adının geçtiği her alanda haklarımızı savunmaya ve yerel lezzetlerimizi küresel birer güç haline getirmeye devam edeceğiz.“ ifadelerini kullandı.

Kadim şehrimizin yöresel ürünlerini korumak ve kayıt altına almak için Kayseri Ticaret Odası olarak başarılı çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Gülsoy, sözlerine şöyle sürdürdü: “Coğrafi işaret tescili Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılıyor. 2026 yılı itibariyle ülkemizde coğrafi tescil sayısı 1828’e ulaştı, 832 üründe başvuru aşamasında bulunuyor. TOBB’un desteğiyle AB’de tescilli ürün sayısı 46’ya çıktı. 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu şehrimiz açısından da çok büyük prestij olacak. Bizler, şehrimizin kadim geçmişini ve medeniyetler harmanını en iyi anlatan ve yaşatan yöresel ürünlerini bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bu ürünlerin tescille hakkının ve hukukunun korunmasını, ticarileşmesini, üretiminin artırılarak yayılmasını, meslek gerektirenlerin yeni nesiller için cazibe alanı oluşturmasını ve nihayet kültürel değerler olarak tanınmasını sağlayacak sürekli etkinlikler bütünü olarak görmekteyiz. Yerel değerlerimizi ulusal bazda korumaya ve kayıt altına almaya devam ederken AB nezdinde yapılan coğrafi işaret tescil başvuruları ile Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve lezzetlerini uluslararası arenada tanıtmaya devam edeceğiz. Kayseri Sucuğu ve Kayseri Mantısı AB Tescili için çalışmalarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yakın zamanda iki önemli ürünümüzün de tescilini alacağımıza inanıyoruz. Yerel değerlerin küresel pazarda korunması noktasında bizlere büyük destek veren, vizyoner liderliği ile bizlere yol gösteren Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum.”