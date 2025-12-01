KTO Başkanı Gülsoy: İhracat ve Finansman Destekleri Artırılmalı

Gülsoy, Türkiye ekonomisinin Temmuz-Eylül döneminde yüzde 3,7 büyümesinin önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, bu büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için ihracatın güçlendirilmesi ve üretim desteklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Büyüme Performansı ve Sektörel Analiz

Gülsoy, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana 21 çeyrek boyunca pozitif büyüme serisi yakaladığını ifade etti. Sektörel büyüme verilerine de değinen Gülsoy, inşaat sektörünün yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetlerinin yüzde 10,8, bilgi ve iletişim sektörünün ise yüzde 10,1 büyüdüğünü kaydetti. Bununla birlikte, tarım sektöründe yüzde 12,7 oranında bir azalma görüldüğünü belirtti. Gülsoy, bu durumun gıda fiyatları ve üretim zinciri açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

İhracat ve Finansman Desteği

Büyümeyi kalıcı hale getirmek için ihracatın desteklenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Gülsoy, yüksek maliyetler ve düşük kur seviyelerinin ihracatçılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. İşletmelerin enflasyonla mücadelede kararlı duruşlarını sürdürdüğünü belirten Gülsoy, artan girdi maliyetleri ve büyüyen işletme sermayesi ihtiyacının önemli bir yük oluşturduğunu dile getirdi.

Yeşil Dönüşüm ve Rekabet

Yeşil dönüşümün ertelenemeyecek bir süreç olduğunu belirten Gülsoy, rekabetin artık sadece fiyat üzerinden değil, karbon ayak izi ve sürdürülebilir üretim kriterleri üzerinden şekillendiğine dikkat çekti. Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi uygulamaların işletmeleri yeni bir döneme hazırlanmaya zorladığını ifade etti. Bu dönüşüme uyum sağlamak için sanayicilere yönelik finansman, teşvik ve teknik desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Son olarak, özel sektörün üretim ve yatırım iradesinin güçlü olduğunu belirten Gülsoy, finansal koşulların iyileştirilmesi ve yatırım ortamını destekleyen adımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ekonomide kalıcı büyüme için kamu ve özel sektörün aynı hedef doğrultusunda hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Gülsoy, Kayseri iş dünyasının ülkenin geleceğine olan güvenini ve üretim, istihdam oluşturma ile ihracat yapma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.