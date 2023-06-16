KTO Başkanı Gülsoy: “Kadın girişimcilerimize E-ticaret eğitimi vereceğiz”

Kadın Kooperatifleri Fuarı 16-25 Haziran tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde açıldı. 22 kadın kooperatifinin ürünlerinin sergileneceği fuarın açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, 'CZN Burak' olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir, oyuncu Ümit Erdim, Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam ve kadınlar katılım sağladı.

Vali Gökmen Çiçek açılışta yaptığı konuşmada, “Sadece 8 ay bir süreyle 22 kadın kooperatifini Büyükşehir Belediye başkanımızla beraber kurduk. İlçe belediyeleri ve ilçe kaymakamlıklarımızla beraber yerleri hazırladık, üretmeye başladılar ve satış yaptılar. Kayserili kadınları kutluyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, “Gerçekten 8 ayda bu kadar iş yapılır mı? Kayseri ise yapılır, Kayseri yapar. Sayın valimizi kutluyorum. Çok değerli kardeşlerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Bu çalışmaların bir başlangıç olmasını temenni ediyorum, inşallah bu çalışmaların çok daha ileriye gideceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Sayın valimize teşekkür ediyoruz, onun önderliğinde Kayserimizde hanımlara verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiniz. Bizler de yerel yöneticiler olarak üzerimizde ne düşüyorsa yapmaya gayret gösterdik” diye konuştu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kadın girişimcilere E-ticaret eğitimi verileceğini duyurarak şunları söyledi: “Şehrimizde sayın valimizin öncülüğünde kadın istihdamına katkı sağlamak, kadınlarımızın meslek edinmelerine imkan sunmak ve kadın girişimcilerimizi desteklemek için kurulan kooperatiflerimizin çok güzel çalışmalara imza attıklarını yakından takip ediyorum. Bugün de Kayserimizin güçlü ve üretken kadınlarının el emeği, göz nuru ürünleri görücüye çıkıyor. Kadınlara yapılan yatırım Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımdır diye düşünüyorum. Kadın kooperatiflerimizi önemsiyoruz hem kırsal kalkınmada hem de yerelimize ve kültürümüze sahip çıkmada önemli rol aldıklarına inanıyorum. Biz de Kayseri Ticaret Odası olarak Kadınlarımıza ve girişimcilerimize her türlü desteği veriyoruz. Önümüzdeki günlerde de KTO bünyesinde kurduğumuz Kayseri E-ticaret ve E-ihracat danışmanlık ofisimiz ve Kayseri girişimcilik uluslararası ticaret merkezinde de düzenleyeceğimiz program dahilinde kadın girişimcilerimize destek olmak için E-ticaret eğitimi vereceğiz.”

KAYMEK İLE KADINLARA BÜYÜK DESTEK

Öte yandan Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK arasında protokol imzalandı. Bu protokol ile Büyükşehir Belediyesi, Kadın Kooperatifleri’nde üreten kadınların destekçisi olacak.

Bu kapsamda, fuar açılışında Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek arasında imzalar atılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren şehrin mesleki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK AŞ. Kayseri Kadın Kooperatifleri’nden gelen ürünleri “Siz Üretin Biz e-38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi kapsamında www.e38.com.tr satış platformundan ve KAYMEK Satış Ofisleri’nden satışa sunacak.