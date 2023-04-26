KTO Başkanı Gülsoy: “Kayseri olarak büyük savunma sanayi projelerinde yer almak istiyoruz”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da misafir olarak hazır bulunduğu toplantıda KTO Başkanı Ömer Gülsoy, savunma sanayi yatırımları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Terörler mücadelenin yıllardır ülkenin en büyük sorunu olduğunu anımsatan Gülsoy, “Bu mücadelede devletimizin ve güvenlik güçlerimizin sizlerin kararlı, gayretli, samimi mücadelenizi takdirle karşılıyoruz. Bu onurlu mücadelede her zaman devletimizin güvenlik güçlerimizin, ordumuzun yanındayız ve destekçisiyiz. PKK’dan FETÖ’ye, DHKPC’den YPG’ye kadar bütün terör örgütlerini bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen dış güçlerin maşası, tetikçisi olduğunu biliyoruz. Bunları destekleyenlerin de, besleyenlerin de kim oldukları aşikar. Sözde müttefiklerimiz” dedi.

‘SAVUNMA SANAYİİNDE YAPILACAK BÜTÜN YATIRIMLARA ŞEHİR OLARAK HAZIRIZ’

Kayseri’de savunma sanayide irili ufaklı 100’ün üzerinde iş yapan firma olduğunu söyleyen KTO Başkanı Gülsoy, savunma sanayi alanında yapılacak bütün yatırımlara talip olduklarını vurguladı. Gülsoy, “Kayseri’de savunma sanayine hizmet veren firma sayısının artırılması ve büyük projelerde yer almak bizim asıl hedefimiz. Hava İkmal ve Ana Tamir gibi köklü bir geçmişe sahip olan şehrimizin Savunma sanayisinde yeterince pay alması gerektiğine inanıyoruz. Savunma sanayiinde yapılacak bütün yatırımlara şehir olarak hazırız. Stratejik öneme sahip olan şehrimizin geçmişten gelen tecrübesi, girişimci ruhu ve özelliklede havacılık sanayiindeki tecrübesiyle savunma sanayinden Kayseri iş dünyası olarak daha fazla pay almak istiyoruz. Desteklerinizle Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası öncülüğünde 10 ortakla hem bölgemize hem de şehrimize ilham kaynağı ve rol model olmak için tamamen milli ve manevi duygularla savunma sanayiine destek olmak için KİM Teknoloji A.Ş.yi kurduk. Sayın Bakanım siz bizi cesaretlendirdiniz. Sanayi Odamızın kıymetli başkanı Mehmet Büyüksimitçi kardeşimle sizi ziyaretimizde projemizden bahsedince ‘Durmayın, biran önce yapın’ diyerek bizi yüreklendirdiniz. Sizden aldığımız şevkle biz de savunma sanayiindeki yerimizi aldık. Şimdi bu cesaretle şehrimizde KİM Teknoloji gibi savunma sanayine yönelik bu tür yatırımların olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu projelerde büyük desteklerle oluyor. Destekleriniz bizim için çok önemli. Siz arkamızda durduğunuz sürece Kamu, özel sektör ortaklığı ve devlet aklıyla milli savunma sanayiindeki yatırımlara başta Odamız olmak üzere Sanayi Odası, Ticaret Borsası, OSB Bölge Başkanlarımız, MÜSİAD, TÜMSİAD kısacası tüm başkanlar ve iş dünyasının temsilcileri burada. İşte sermaye işte iş dünyası diyoruz. Öz sermayemizle hazırız, vereceğiniz her türlü talimata da açığız” ifadelerini kullandı.

‘İMKAN VERİLİRSE ÇOK DAHA ÖTESİNİ YAPABİLİRİZ’

Ülkenin dengeli kalkınmasına paralel şekilde ‘Orta Anadolu Yatırım Havzası’ oluşturulmasını istediklerini dile getiren Gülsoy, “Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler ve olası bir Marmara Depremi, ülkemizi ekonomik ve siyasi açıdan uzun yıllar kendini toparlayamayacağı bir sürece iter. Allah Korusun. Çünkü Ülkede yatırımların büyük bir kısmının Marmara havzasında toplandığını görmekteyiz. Marmara Bölgesi artık fazlasıyla doldu. Üstelik deprem riskinin yoğun olduğu bir bölge. Potansiyel olarak da risk oluşturmakta. Bu sebeple coğrafya kader olmamalıdır. Kayseri İş dünyası olarak sizden beklentimiz ülkemizdeki önemli stratejik endüstri yatırımlarının belli bölgelerde toplanmış olması şehrimiz başta olmak üzere benzer illerimizin gelişmişlikten yeteri kadar pay almamasına yol açmaktadır. Ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde ‘Orta Anadolu Yatırım Havzası’ oluşturulmasını istiyoruz. Kayserimiz başta olmak üzere Adana, Konya gibi illerimizde sanayi tecrübesi ve müteşebbis ruhu mevcut. Bizim şehrimiz bundan 97 yıl önce bu ülkede uçak üretmiş bir şehirdir. Bugün imkan verilirse çok daha ötesini yapabiliriz” diye konuştu.