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  • KTO Başkanı Gülsoy: 'Mayıs Ayında 143 Ülkeye 302 Milyon Dolar İhracat Yaptık'

KTO Başkanı Gülsoy: 'Mayıs Ayında 143 Ülkeye 302 Milyon Dolar İhracat Yaptık'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Gülsoy, ihracatta yaşanan gerilemenin dönemsel ve takvim etkilerinden kaynaklandığını vurgulayarak, reel sektörün üretim direncini koruması için finansal ve yapısal mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

KTO Başkanı Gülsoy: 'Mayıs Ayında 143 Ülkeye 302 Milyon Dolar İhracat Yaptık'

Mayıs Ayı Rakamları

  • İhracat: 302 milyon 917 bin 841 dolar
  • İthalat: 110 milyon 721 bin 18 dolar
  • Geçen yılın aynı ayına göre ihracatta %12,57, ithalatta ise %30,70 düşüş yaşandı.

İlk 5 Ayın Performansı

2026’nın Ocak-Mayıs döneminde Kayseri’nin toplam ihracatı 1 milyar 590 milyon 586 bin dolar oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %0,54’lük sembolik bir artış anlamına geliyor. İthalat ise %2,36 artışla 728 milyon 783 bin dolar seviyesine çıktı.

İhracat Pazarları

Kayseri, Mart ayında 143 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke:

  • Almanya
  • Avusturya
  • ABD
  • İtalya
  • Polonya
  • Fransa
  • Birleşik Krallık
  • Irak
  • Hollanda
  • Romanya

Sektörel Gelişmeler

Artış yaşanan sektörler: Elektrik-Elektronik, Otomotiv, Hububat-Bakliyat, Su Ürünleri, Kuru Meyve. Gerileme görülen sektörler: Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil.

Başkan Gülsoy’un Değerlendirmesi

Gülsoy, Mayıs ayındaki düşüşün resmi tatiller ve Kurban Bayramı nedeniyle iş günü kaybından kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: “İhracat sevkiyatlarımızın bir kısmı haziran ayına kaydı. Ancak tek bir ayda 143 ülkeye ulaşmamız ve 5 aylık toplamda 1,5 milyar doları aşmamız, Kayseri tüccarının üretim azminin en somut göstergesidir. Önümüzdeki aylarda ihracat trendimizin yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayacağına inanıyorum.”

Haber Merkezi

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