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- KTO Başkanı Gülsoy, 'Şirketlerimizin haksız şekilde hedef gösterilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır'
KTO Başkanı Gülsoy, 'Şirketlerimizin haksız şekilde hedef gösterilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır'
Kayseri Ticaret Odası Başkanı (KTO) Ömer Gülsoy, 'Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin haksız şekilde hedef gösterilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır' dedi.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 2 Nisan’da uygulanacak ‘Boykot Kararı’ ile ilgili tepki gösterdi. Gülsoy, “Şirketlerimiz ekonomimizin temel taşıdır. Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin haksız şekilde hedef gösterilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Ekonomimizin lokomotifi olan bu işletmeler, siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye demektir” ifadelerini kullandı.