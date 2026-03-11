KTO Başkanı Gülsoy: Siz yeter ki üretin, biz sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz

(RHA)- Kayseri Ticaret Odası (KTO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kadın Çiftçiler Sürdürülebilir Gelecek İçin Buluşuyor” iftar programında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Biz istiyoruz ki; Kayserili kadın girişimcimiz dünyadaki iyi uygulamaları bilsin, en modern teknikleri kullansın ve hak ettiği desteği sonuna kadar alsın. Siz yeter ki üretin, siz yeter ki o disiplinli elinizi topraktan, tezgahtan çekmeyin; biz sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz” dedi.

KTO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kadın Çiftçiler Sürdürülebilir Gelecek İçin Buluşuyor” iftar programına, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve 260 kooperatif üyesi kadın çiftçi katıldı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kadın emeğinin üretimdeki değerine vurgu yaparak, kadınların disiplinli ve özverili çalışmalarının hem şehir hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti. Gülsoy, “Kayseri Ticaret Odası olarak bizler; kadın emeğinin güçlenmesini sadece sosyal bir sorumluluk değil, en temel stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Kadın üretimde ne kadar görünür olursa, ekonomimiz de o kadar güçlü olur. Bakınız, Avrupa Birliği de bugün tarım ve kırsal kalkınmanın merkezine kadınları koyuyor. Biz de odamız bünyesindeki 1996’dan beri faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezimiz aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalarla; kadın girişimcilerimizin ve kadın çiftçilerimizin bilgiye, iyi uygulamalara ve destek mekanizmalarına erişimini artırmayı hedefliyoruz. Buradan özellikle altını çizmek isterim ki; IPARD Programı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri, kırsalda üretim yapan siz değerli kadınlarımız için devasa birer fırsat kapısıdır. Bugün burada gerçekleştireceğimiz sunum, bu desteklerden nasıl faydalanacağınız konusunda sizlere ışık tutacak. Biz istiyoruz ki; Kayserili kadın girişimcimiz dünyadaki iyi uygulamaları bilsin, en modern teknikleri kullansın ve hak ettiği desteği sonuna kadar alsın. Siz yeter ki üretin, siz yeter ki o disiplinli elinizi topraktan, tezgahtan çekmeyin; biz sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KADIN KOOPERATİFLERİ ÖNEMLİ BİR GÜÇ HALİNE GELDİ”

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ise, kadın emeğinin üretim ve kalkınmadaki önemine değindi. Kaçmaz, “Bu hususta hepimizin malumu sayın valimizin himayelerinde kadın emeğinin taçlanması, bereketlenmesi, artması adına tüm Türkiye'ye örnek olan kadın kooperatiflerinin koordine edilmesi, desteklenmesi, her türlü imkanı seferber edilmesi adına canla başla bir rol model, bir Kayseri modeli ortaya koymaya da çalışıyoruz. Şu an 41 kadın kooperatifimiz olana kadar 200 milyondan fazla ciro elde ederek 600'den fazla kadınımıza istihdam sağlayan bir yapıya dönüşmüş durumda çok kısa bir sürede. Bu da önümüzdeki günlerde artarak bereketlenerek devam ediyor. Tabi bunun en önemli sebebi de kadınlarımızın emeği ve gayreti” dedi.

“KADINLAR ÜRETMEK İSTİYOR”

Programda konuşan TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü de, “Bizler her zaman söylüyoruz: Sanayide Kadın Eli, Ticarette Kadın Eli, Tarımda Kadın Eli. Kadınların emeğiyle Türkiye’nin üretim gücü her geçen gün daha da büyüyor. Bugün kadınlarımızın fedakarlıkları sayesinde tarımsal üretim ve hayvancılık güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu olarak sahada çok net görüyoruz ki kadınlar üretmek istiyor, büyümek istiyor ve birlikte güçlenmek istiyor. Kooperatiflerimiz de bu noktada kadın emeğinin değer kazanmasında ve üretimin daha güçlü hale gelmesinde çok kıymetli bir rol üstleniyor. Öte yandan Avrupa Birliği de kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını öncelikli alanlardan biri olarak görüyor. Bugün burada paylaşılacak destek mekanizmalarının özellikle kadın çiftçilerimiz için önemli fırsatlar sunacağına inanıyorum. Bizler de Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadınların üretimde daha görünür olması, daha fazla değer üretmesi ve ekonomiye daha güçlü katılması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

“TARIMSAL ÜRETİMDE TON BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE 5’İNCİ SIRADA YER ALIYOR”

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise, Kayseri’nin tarımsal üretimde Türkiye’deki yerine dikkat çekti. Saklav “Kayseri'miz tarımsal üretimde ton bakımından Türkiye'de 5’inci sırada. 2022 yılında 11’inci sıradaydı. Şu anda 5’inci sıraya geldi. Yani üretilen ürünlerin toplam miktarında 15’inci sırada yer alıyor. Toplam işlenen tarım alanının, yani Türk toprağa düşen tohum alanı miktarında da Türkiye'de şu anda yine 5’inci sırada. 2022 yılında 10’uncu sırada yer alıyordu. Bu da bizim en önemli gurur tablomuz. Kayseri'mizin Türkiye'de ilk 10 içerisinde 24 tane ürünü var. Bunlardan 4 tanesi de 1’inci sırada. Aspir üretiminde 1’inci sırada, çavdarda 1’inci, çerezlik kabak 1’inci, kimyon 1’inci, çerezlik ayçiçeği 2’nci, patates üretimi 2’inci bu şekilde devam ediyor. 24 ürün de Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer alıyor. Tabi coğrafi işaret ürünlerimiz var. 32 tane coğrafi işaret ürünümüz var. Daha önce 26 taneydi” ifadelerine yer verdi.

