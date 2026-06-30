KTO Başkanı Gülsoy, yeniden adaylığını açıkladı

(RHA)- Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, haziran ayı meclis toplantısında yapılacak oda seçimlerine ilişkin yeniden aday olacağını açıkladı. Gülsoy, “İnşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte, ilk günkü ruhla, aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek; Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

KTO’nun haziran ayı meclis toplantısına, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve KTO meclis üyeleri katıldı. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Küresel ekonominin daralma ile enflasyonla mücadele arasında hassas bir denge aradığı, ticaret rotalarında gerilimlerin tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bugün Amerika ve özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa ekonomilerindeki kademeli yavaşlama, bizim gibi ihracatçı şehirlerin üretimine doğrudan yansıyor. Avrupa yavaşladığında, Kayseri’mizin üretim çarkları da bu baskıyı derinden hissediyor. Üstelik tek sorun pazarların yavaşlaması da değil; siyasi gerilimler ve jeopolitik kırılmalar ticaretin haritasını baştan aşağı değiştiriyor. Jeoekonomik ve politik kopuşların derinleşmesi, karar alma süreçlerini her geçen gün daha kırılgan hale getirmektedir. Bakın; Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz gibi dünyanın en kritik gemi geçiş noktalarında yaşanan bölgesel çatışmalar yüzünden lojistik hatlardaki güvenlik problemi ne yazık ki devam ediyor. Bugün birçok gemi rotasını uzatarak Afrika’yı en güneyinden, Ümit Burnu'ndan dolaşmak zorunda kalıyor. Bu durum; navlun fiyatlarının katlanması, konteyner bulmanın zorlaşması ve termin sürelerinin uzaması anlamına geliyor. En ufak bir hammadde tedarikinde bile ciddi gecikmelerle karşı karşıya kalıyoruz.

Diğer taraftan sürekli tırmanan bu gerilimler, küresel ticarette yeni korumacılık duvarları örüyor. Batı pazarları artık sadece ‘ucuz olanla’ değil, ‘güvenli ve coğrafi olarak yakın olanla’ çalışmak istiyor.

Uluslararası şirketler tek bir coğrafyaya, özellikle Uzak Doğu’ya bağımlı kalmanın büyük risklerini gördüler ve kendilerine acilen alternatif üretim üsleri arıyorlar. Biz bu eksen değişimini ve dönüşümü çok doğru okumak; değişen ticaret koridorlarında Türkiye’yi ve Kayseri’yi en doğru, en stratejik pozisyona yerleştirmek zorundayız” diye konuştu.

ABD ile İran arasında yaşanan savaşa değinen Gülsoy, “Nitekim küresel ölçekte bu gelişmeler yaşanırken, İran ve ABD arasında geçtiğimiz günlerde çok önemli bir diplomatik gelişme yaşandı. Savaş ve barış arasında sürüncemede devam eden bu süreç, açıklanan mutabakatla birlikte büyük bir umuda dönüştü. Bizler de bölgemizin istikrarı, huzuru ve geleceği için bunun kalıcı bir anlaşma olmasını can-ı gönülden temenni ediyoruz. Bu olumlu haberle birlikte piyasalarda da pozitif bir hava oluştu ve petrol fiyatları gerilemeye başladı. En önemlisi ise aylardır süren ve tüm dünyayı olumsuz etkileyen gerilimlerin sona ermesi, bozulan küresel ticaret zincirinin yeniden düzene kavuşmasına imkan sağlayacaktır. Hürmüz Boğazı’nın tam anlamıyla istikrara kavuşmasıyla birlikte petrol fiyatları, navlun ücretleri ve ithalata dayalı ürünlerde maliyetlerin zaman içerisinde düşmesi beklenmektedir.

Coğrafi yakınlığımız nedeniyle bölgedeki savaş ortamının sona ermesi, ülkemiz, şehrimiz ve bölgemiz ticareti açısından kritik bir önem taşımaktadır. Küresel piyasalarda artık yalnızca savaşın maliyetleri değil, barışın ekonomik sonuçları ve merkez bankalarının beklenti yönetimleri konuşuluyor. Türkiye'nin coğrafi konumu, güçlü sanayi altyapısı, savunma sanayisi kapasitesi ve çok yönlü diplomatik ilişkileri sayesinde bu yeni dönemde jeopolitik ağırlığı çok yüksektir. Bugün bizim için asıl mesele, bu stratejik önemi kalıcı bir ekonomik değere dönüştürüp dönüştüremeyeceğimiz meselesidir. Bunu da üretken yatırımları artırarak, yüksek katma değerli sektörleri güçlendirerek ve makroekonomik istikrarı koruyarak başaracağız. Türk özel sektörü ve Kayseri tüccarı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bu fırsatı doğru politikalarla desteklersek, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almak bizim için bir sürpriz değil, kaçınılmaz bir gerçek olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KIYMETLİ ÜYELERİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kayseri Ticaret Odası’nın seçimlerine değinen Gülsoy, şöyle konuştu: “Önümüzde bizleri bekleyen önemli bir döneme, oda seçimlerimize de değinmek istiyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden beri omuz omuza verdiğimiz, şehrimiz ve üyelerimiz için gecemizi gündüzümüze kattığımız bu çatı altında yeni bir dönemin eşiğindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte, ilk günkü ruhla, aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek; Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projelere imza atmaya devam edeceğiz. Biz her fırsatta ne diyoruz? ‘Birlikte güçlüyüz’ İşte bu gücün, bu inancın ve bu aidiyet duygusunun bizi çok daha büyük başarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Yüce Mevla’dan önümüzdeki seçim sürecinin odamıza, üyelerimize ve şehrimize yakışır bir olgunlukla geçmesini niyaz ediyor, 'Allah hakkımızda her şeyin en hayırlısını nasip etsin' diye dua ediyorum. Rabbimin takdiri, sizlerin ve tüm üyelerimizin teveccühüyle bu kadim şehre ve siz kıymetli üyelerimize hizmet etmeye, değer üretmeye kesintisiz devam edeceğiz inşallah. Rabbim hepimize ülkemize ve milletimize sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin.”

