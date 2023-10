KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Maliyet ve fiyat artışlarına özel sektör karşı durmazsa çalışanların alım gücü erir”

Enflasyonla topyekün mücadele edersek, halkımızla, sektörlerimizle birlikte el ele verirsek, beraber olursak atlatırız. Maliyet ve fiyat artışları karşısında özel sektör topyekün katılmadığı sürece, sadece çalışanlarımızın alım gücü erir. Bu sebeple sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar olan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek enflasyonu da bertaraf edeceğiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetin 100’ncü yılı adına marketlerin indirim kampanyaları yapmaları için çağrıda bulundu. Bakan Bolat’ın bu çağrısına destek açıklamalarında bulunan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; çağrının ardından kampanyaların kartopu etkisiyle büyümesini mutlulukla karşıladıklarını söylerken, "Şehrimizde de üyelerimiz olan zincir marketlerimizin bazı kategorilerdeki ürünlerinde Aralık ayı sonuna kadar fiyatlarını sabitleme kararı almalarından dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

‘MALİYETLERE ÖZEL SEKTÖR KARŞI ÇIKMAZSA ÇALIŞANIN ALIM GÜCÜ ERİR’

Kampanya çağrısını desteklemesinin yanı sıra enflasyonla mücadeleye de dikkat çeken Başkan Gülsoy, "Hükümetimiz tarafından alınan ekonomik tedbirler olsun, yapılan çalışmalar olsun bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını gösteriyor. Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Bu ülke bizim. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.