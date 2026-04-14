KTO Başkanı Ömer Gülsoy: Türkiye'siz AB, AB'siz Türkiye olmaz

KTO’da düzenlenen “DigiConnect-Odalar Arası Dijital Bağlantı ve İşbirliği Ağı Projesi” toplantısına, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Çek Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Bugün burada yalnızca bir projenin açılışını yapmak için değil; aynı zamanda üç ülke arasında kurulacak yeni bir ekonomik köprünün ilk adımını atmak için bir aradayız. Aslında bugün, yeni bir uluslararası ticaret hattının temelini atıyoruz. Ticaretin başşehrinde, ticaretin tanımını yeniden yapıyoruz. Kayseri 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve 100 yılı aşkın sanayi tecrübesiyle tarihi ipek yolu üzerinde bulunan, tüm kavimlerin dikkatini çekmiş cazibe merkezi olan üstelik Anadolu’nun omurgasını oluşturan İç Anadolu Bölgesi’nin tam ortasındadır. Bugün Kayseri; 5 üniversitesi, 3 Organize Sanayi Bölgesi ve 1 Serbest Bölgesi ile bir üretim ekosistemine sahiptir. Mevcut gücümüze güç katacak olan; Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’miz, proje aşamasındaki Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ile Geri Dönüşüm İhtisas OSB’miz ve altyapı çalışmaları hızla devam eden Erciyes OSB ile şehrimiz, Türkiye ekonomisine yaklaşık 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle çok ciddi katkılar sağlayan modern bir sanayi merkezidir” diye konuştu.

“DÜNYA YALNIZCA DEĞİŞMİYOR; YENİDEN ŞEKİLLENİYOR”

Sözlerini sürdüren Gülsoy, şöyle konuştu: “Dünyanın 190 ülkesine ihracat yapan, ihracatının yüzde 55’ini doğrudan Avrupa ülkelerine gerçekleştiren bu kadim şehirdir. Güçlü sanayisi, girişimci ruhu, ihracat odaklı yapısı ile Kayseri adeta bir fırsatlar merkezidir. Kayseri olarak sadece sanayi ve ticaretin değil, aynı zamanda eşsiz bir turizm hazinesinin de üzerinde oturuyoruz. Belki denizimiz ve kumumuz yok; ancak şehrimiz tarih, kültür, inanç, kış, doğa ve gastronomi gibi turizminin her türlü çeşitliliğini bünyesinde barındıran müstesna bir merkezdir. Bugün dünya yalnızca değişmiyor; aynı zamanda yeniden şekilleniyor. Yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlar, küresel dengelerdeki kırılmalar, tedarik zincirlerinde yaşanan kopmalar ticaret savaşları, enerji ve gıda ve iklim krizleri. Tüm bunlar bize tek bir gerçeği gösteriyor: Artık hiçbir ülke tek başına güçlü kalamaz. Güç; iş birliğinde, güven ortamında ve doğru bağlantılar kurabilme kabiliyetinde yatmaktadır. Artık sadece üretmek yetmiyor. Bugün güçlü olan; değişime uyum sağlayabilen, dijitalleşme, yapay zeka gibi yeni akımları doğru okuyup uygulayabilen, doğru ortaklıklar kurabilen ve birlikte hareket edebilenlerdir.”

“TİCARET TEK TARAFLI DEĞİLDİR”

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bağa dikkat çeken Gülsoy, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uzun yıllara dayanan, karşılıklı güven ve ortak menfaatler üzerine inşa edilmiş çok güçlü bir ekonomik bağ bulunmaktadır. Bu tarihi ve köklü bağlar, günümüzün hızla değişen küresel düzeninde sadece bir ticari ortaklık değil, aynı zamanda stratejik bir kader birliğini de temsil etmektedir. Bugün AB- Türkiye arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 190 milyar Euro seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu rakam yalnızca bir ticaret verisi değildir. Bu; ortak üretimin, karşılıklı bağımlılığın ve birlikte büyümenin en somut göstergesidir. Ancak iş dünyamızın sahadaki gerçekliği de açıktır. Vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler, iş insanlarımızın hareket kabiliyetini zorlaştıran uygulamalar ve güncellenmeyen Gümrük Birliği’nin oluşturduğu yapısal sorunlar. Bu tablo yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa’yı da doğrudan etkilemektedir. Çünkü ticaret tek taraflı değildir. Bağlantı zayıfladığında herkes kaybeder. Bu nedenle; Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ortak rekabet gücümüz için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Her zaman dediğimiz gibi Türkiye'siz AB, AB'siz Türkiye olmaz. Bugün başlattığımız bu proje tam da bu ihtiyacın somut bir karşılığıdır” dedi.

BELÇİKA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ VELDE: KAYSERİ’DE 350’DEN FAZLA BELÇİKA VATANDAŞI YAŞIYOR

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ise, “Bu etkinlik, ticaret odalarının uluslararası iş birliğinin gerçek itici güçleri olarak nasıl rol oynayabileceğinin somut bir örneğidir. Kayseri, Belçika için kalpte özel bir yere sahiptir. Türk-Belçika toplumunun önemli bir kısmı kökenlerini bu bölgeye dayandırmakta olup, bu durum toplumlarımız arasında derin insani ve kültürel bağlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda bugün Kayseri’de 350’den fazla Belçika vatandaşı yaşamakta ve çalışmaktadır. Bu bireysel bağlar, güveni, sürekliliği ve ekonomik ilişkilerimiz için güçlü bir zemini oluşturmaktadır. Bunlar bizim gerçekten değer verdiğimiz önemli kazanımlardır. Gaziantep, Mersin, İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum ve Eskişehir’de ekonomik ziyaretler ve temaslar gerçekleştirdik ve şimdi de Kayseri’de bulunuyoruz. Bu ziyaretler, Türkiye ekonomisinin çeşitliliği, dayanıklılığı ve gelişmiş yapısı hakkında bizlere çok değerli bilgiler sunmuş, aynı zamanda Türk ekonomisinin Avrupa Birliği ile ne kadar uyumlu ve entegre olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.

ÇEK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ STEPANEK: İŞBİRLİĞİNİN BAŞARILI BİR ÖRNEĞİ OLACAK

Çek Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek de, “DigiConnect Projesi gibi girişimlerin – Odalar Arası Dijital Bağlantı ve İş Birliği Ağı-Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Belçika’daki iş dünyası kuruluşları arasında modern işbirliğinin başarılı bir örneği olacağına inanıyorum. 2026 yılında şirketlerin küresel pazardaki rekabet gücünü artıracak olan unsur süreçlerin dijitalleşmesidir. Bu platform, iyi uygulamaların etkin şekilde paylaşılmasını sağlayacak ve girişimcilerimiz için

doğrudan bir iletişim kanalı oluşturacaktır. Ticaret çerçevesinin modernizasyonu ve iş dünyası düzeyinde kurulan bağlantılar, iş birliğimizin bütüncül bir ekosistemini oluşturmaktadır. Çek Cumhuriyeti, AB ile Türkiye arasındaki pozitif gündemin güçlü bir destekçisi olmaya devam etmeye hazırdır” diye konuştu.