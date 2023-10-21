KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “Ülkedeki dengeli kalkınma için Orta Anadolu’da havza oluşturulmalı”

Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler ve olası bir Marmara depreminin ülkemizi ekonomik ve siyasi açıdan siyasi açıdan toparlayamayacağı bir sürece iter. Ülkemizin dengeli kalkınması için Orta Anadolu’da bir havza oluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.

Kayseri İl İlçe Odalar Ortak Meclis Toplantısı yapıldı. Kayseri Ticaret Odası’nın Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ilçe ticaret ve sanayi odası başkanları, oda temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı. Toplantıda; piyasalarla, sektörlerle alakalı konuşmalar ve fikir alışverişleri yapıldı. Toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na da ziyareti ve katılımlarından ötürü plaket ve kilim takdim edildi.

Kayseri’nin ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra tarım-hayvancılık alanında da gelişmeye devam ettiğini söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kayseri’ye gelişimize Ticaret Borsamızın Canlı Hayvan Pazarı vesile oldu ve açılışını gerçekleştirdik, bu bağlamda Kayseri Ticaret Borsası ekibini kutluyorum. Memleketimiz Kayseri, 86 milyon vatandaşın bildiği gibi ticaret ve sanayi şehridir. Bir yandan da önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi haline geliyor. Kayseri’nin ülkemizde çekim merkezi olması için durmadan çalışan İl/İlçe Sanayi ve Ticaret odalarımıza, başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İş dünyasının çalışmalarını artırırken aynı zamanda tasarrufa yönelmesine dikkat çeken KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Büyüklerimiz ‘ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır’ der. İş dünyasının mensupları olarak alıp satarken, rekabet ederken karşılaştığımız bazı durumlar istisna olarak daha çok çalışmamız ve tasarruf etmemiz gerektiğine inanıyorum. İş dünyası olarak; işletme sermayelerinde enflasyon muhasebesine ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

‘OLASI MARMARA DEPREMİ, TÜRKİYE’Yİ EKONOMİK AÇIDAN TÖKEZLETEBİLİR’

Ülkedeki sanayi ve ticarete yönelik yatırımların Marmara Bölgesi’nde toplandığını ve olası bir Marmara Depremi’nin Türkiye’yi tökezleteceğini söyleyerek uyarıda bulunan Başkan Gülsoy, “Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler ve olası bir Marmara depreminin ülkemizi ekonomik ve siyasi açıdan siyasi açıdan toparlayamayacağı bir sürece iter. Marmara Bölgesi, deprem riskinin çok yüksek olduğu bir bölge ve fazlasıyla doldu. Ülkemizdeki stratejik ve endüstriyel yatırımların belli noktalarda toplanmış olması, şehrimiz başta olmak üzere gelişmişlik açısından yeteri kadar pay alamamasına yol açmaktadır. Ülkemizin dengeli kalkınması için Orta Anadolu’da bir havza oluşturulmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

115 ülkeyi bünyesinde barındıran Dünya Borsalar Federasyonu’nda Türkiye’nin iyi temsil edildiğini vurgulayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Başkan Hisarcıklıoğlu’nun çalışmalarından dolayı teşekkür etti.