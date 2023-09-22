KTO'da 'Yılın Ahısı' Ali Başyazıcıoğlu Oldu

36. Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ’Yılın Ahisi’ olarak seçilen İşadamı Ali Başyazıcıoğlu düzenlenen törenle şed kuşandı.

KTO üyelerinden İşadamı Ali Başyazıcıoğlu’nun şed kuşandığı tören Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy yaptı. Başkan Gülsoy konuşmasında; "2021 yılından itibaren ahilik kutlamalarında kurumlar, yılın ahilerini kendileri seçerek ayrı ayrı törenler yapmaya başladı. Biz de ilk olarak kıymetli büyüğümüz ve aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Mustafa Nevzat Özhamurkar’ı seçmiştik. Geçtiğimiz yıl da yine şehrimizin önde gelen iş insanlarından değerli büyüğümüz Bekir Özbıyık ağabeyimiz odamızda ’Yılın Ahisi’ oldu. Bu yıl da, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak; Ahilik özelliklerini fazlası ile kendisinde barındıran, neredeyse 70 yıldır şehrimizin gelişimine, vizyonel bakış açısına, istihdamına, ekonomisine ve eğitimine aile şirketi olarak büyük katkılar sağlayan değerli iş insanı, hayırsever Ali Başyazıcıoğlu’nu seçtik. Ahilik; ahlak timsalidir. Her bireyde ahiliğin prensiplerini şiar edinerek yaşamalı ve yaşatmalıdır. Ahi; dedikodu yapmayan, fitneden uzak duran, ne komşusunu, ne aynı sektördeki meslektaşını ne de herhangi birinin açığını, eksiğini aramayan kişidir. Yılın Ahisi seçtiğimiz Ali Başyazıcıoğlu; ortaokul yıllarında başladığı iş hayatını halen sürdüren Ali Bey, ‘Çalışmak insanı genç ve dinç tutar’ ilkesiyle şehrimize büyük katkılar sunmuştur. ‘Başında olmadığın iş, senin işin değildir. Ben çalışırken hiç yorulduğumu hatırlamıyorum’ diyerek kontrol mekanizmasını sürekli çalıştırdığına bire bir şahit olduğum Ali Başyazıcıoğlu ile ilgili iş yaptığı çoğu arkadaşımız da şuna şahittir. Yapılan işte Ali Başyazıcıoğlu varsa senet ya da çeke gerek yok derler. Çünkü Başyazıcıoğlu’ndan alınan söz senettir. Gıda, tekstil, inşaat, turizm, perakende ve tarıma kadar birçok alanda faaliyet gösteren Ali Başyazıcıoğlu, şehrimize ilk 5 yıldızlı oteli açmak gibi birçok alanda ilklere imza atan gerçek bir ticaret duayenidir. Yatırım odaklı yaklaşımı ile hizmet verdiği sektörlere katma değer katan Başyazıcıoğlu, şehrimize verdiği hizmetleri halen sürdürmektedir. İsminin Anadolu’nun en etkin 50 iş insanı araştırmasına dahil olması da topladığı taktirin göstergesidir. Kayseri İş insanları olarak ahilik anlayışı içerisinde devletimizin her daim yanında, şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin daha fazla gelişip kalkınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yine ahilik geleneği ile üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ise; "Hafta başından itibaren kutlamalarımız devam ediyor. Odalarımız, esnafımız, şehrimizin büyükleri ahilik kültürünü önemsiyor, değer veriyor. Günümüzde ahilik prensiplerinin kıymetini daha çok önemsiyor, gelecek nesillerin bu şuurla yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bütün kurumlarımız gibi Ticaret Odamız da ahilik kültürünü önemsiyor. Kayseri Ticaret Odamız 100 yılı aşkın bir süredir şehrimizin ticaret erbabının derdiyle dertlenen, sorunlarına çözüm bulmak için çalışıp emek veren önemli kurumlardan biridir. Odamız; ticaret şehri Kayseri’nin önde gelen iş insanlarından Ali Başyazıcıoğlu’nu ’ahi’ olarak seçti. İsabetli bir seçim oldu. Başyazıcıoğlu’nun ’yılın ahisi’ seçilmesinden memnun olduk. Çünkü şehrin değerlerinden, şehre değer katmış isimlerden, önemli markaları kazandıran, şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sunan insanlarımızdan biridir. Farklı sektörlerde gösterdiği faaliyetlerde Kayseri’nin ekonomisinin canlı kalması için önemli rol oynayan isimlerdendir. ailesiyle, yaşamıyla Kayseri’nin bilinirliğindeki katkılarıyla ali Başyazıcıoğlu övgüye ve teşekküre layıktır. Biz de şehrimize olan katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz" dedi. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da, ahiliğin önemine değinerek Başyazıcıoğlu’nu tebrik etti.

Programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, bu değerlerin günlü hayatta yaşanması gerektiğini kaydetti. Akar; "Milletlerin, toplumun tarihinde temel bazı konular vardır. Kurumlar önemli, devletleri meydana getiren müesseseler. Kurumlar yaşayacak ki devlet de payidar olacak. Bu kurumlardan biri de ahilik. Gerçekten bu teşkilat hem manevi, hem maddi hem ticari, hem insani bölümüyle her anlamda çok değerli bir kurum. Bunu yaşatmak lazım. Zaman değişiyor, buna uyum sağlamak lazım doğru. Fakat bunun yanı sıra değişmeyen bazı değerler vardır. Bunları mutlaka taşımamız lazım. Aksi halde bireyler için mazisini unutmak ne kadar vahim bir durumsa milletler için de tarihini unutmak o kadar vahim bir durum. Bunları mutlaka genç nesillerimize aktarmamız lazım. Hayatımıza da sokmamız lazım, günlük hayatımızda yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Gerçekten bunlar geleceğimiz için çok değerli ve önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Yılın Ahisi Başyazıcıoğlu’nun şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.