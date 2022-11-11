KTO'da 15. ve 29.komite seçimleri başladı

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) 15. ve 29. komite seçimleri başladı. Seçimlerde oy kullanan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy yaptığı açıklamada, istifa eden üyelerin kendi seçimleri olduğunu belirterek, 'Önümüze bakıyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz' dedi.

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  • 11.11.2022 12:34
  • Güncelleme: 11.11.2022 13:29
KTO'da 15. ve 29.komite seçimleri başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) 15. ve 29. komite seçimleri başladı. Seçimlerde oy kullanan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy yaptığı açıklamada, istifa eden üyelerin kendi seçimleri olduğunu belirterek, “Önümüze bakıyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi.

15. komite olan Sarraflar, Bijuteri ve Ev Eşyaları Komitesi ve 29. komite olan Mimarlık, Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Komitesi’nde adaylar tek liste olarak seçime girdi. Yapılan seçime komite üyeleri tarafından da büyük katılım sağlandı.

“İstifa edenlerin kendi tercihi”

Komitelerden istifa edenlerin kendi tercihlerinin olduğunu söyleyen Başkan Ömer Gülsoy; “29. Komitemizin, Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetimcilerin bulunduğu gruptaki daha önceki seçimlerde olan arkadaşlarımızın hepsi istifa ettiler. Onların komple yeniden seçimlerini yapıyoruz. Burada ortalama 550 kişilik bir seçmen listemiz var. İyi bir katılım var, güzel ve yoğun bir şekilde katılım da devam ediyor. Arkadaşlarımız zaten tek liste olarak girmesine rağmen bu katılımın olması da bizi sevindiriyor. Çünkü odalarına, mesleklerine, işlerine sahip çıktıklarının göstergesi olarak görüyoruz. Bunun için oy kullanmaya gelen tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızı ikinci sefer yoruyoruz ama güzel bir şekilde de neticelenecek ve akşamüstü de neticemizi elde edeceğiz. 15. komitemizde de 2 meclis üyemizin istifasıyla tekrar meclis üyesi seçimi ve 6 tane de yedek üye seçimimiz var. Orada da yarı yarıya, 350 tane seçmenimiz var ve onlarla meclis üyesi ve 6 tane yedek komite üyesi seçiliyor. Orada da çok güzel bir katılım var. İstifa edenlerin kendi tercihi, tek taraflı bir merci biliyorsunuz. Onun için biz hepsine de saygı göstereceğiz, alınan kararlara da saygı gösteriyoruz. Ben gelen arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Önümüze bakıyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz”

Başkan Gülsoy, ikinci dönemde de çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini ve önlerine baktıklarını söyleyerek, “Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüze bakıyoruz. Şehrimizin ekonomisine, iş dünyamızın daha rahat ve kolay iş yapabilmesini sağlayabilmesi için, insanlarımızın hayat standartlarını yükseltebilmek için hem şehrin hem de ülke ekonomisine en üst seviyede katkı verebilmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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