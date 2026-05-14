KTO'da 'Dijital Usta Projesi' Tanıtım Toplantısı

KTO’da düzenlenen ‘Dijital Usta Projesi’ tanıtım toplantısına, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, e-ticaret uzmanları ve genç girişimciler katıldı.

Programda konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, “Artık ticaretin sadece dükkanlarda veya sanayi bölgelerinde sınırlı kalmadığı bir dönemdeyiz. Bugün ticaret; dijital platformlarda ve pazaryerlerinde durmaksızın büyüyor. Bu değişime rakamlarla baktığımızda, Türkiye’de e-ticaret hacminin 2025 yılı sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 52,2’lik bir artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. 2019 yılında yaklaşık 24 milyar dolar olan e-ticaret sektörümüzün, bugün 115,5 milyar dolarlık devasa bir hacme yükselmiş olması, fırsatın ne kadar büyük olduğunun en somut kanıtıdır. Bu tablo içerisinde özellikle KOBİ’lerimiz için dijitalleşme artık bir tercih değil, var olabilmek için bir zorunluluktur. Kaliteli üretimimize rağmen, eğer e-ticaret ve dijital pazarlama kanallarını etkin kullanamazsak bu 4,5 trilyon liralık dev pazardan hak ettiğimiz payı alamayız. İşte Dijital Usta Projesi, işletmelerimize tam da bu noktada rehberlik ederek teorik bilgiyi doğrudan uygulamaya dönüştürme fırsatı sunuyor. Veriler bize e-ticaretin milli gelirimizdeki payının yüzde 6,9 seviyesine ulaştığını ve geçtiğimiz yıl 11 bin 500 kişinin 10 bin doları aşkın e-ihracat yaparak döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Sönmez, “Kayseri, üretim, ticaret ve girişimcilik kültürüyle Türkiye ekonomisine değer katan şehirlerimizin başında geliyor. Bugün işletmelerimizin rekabet gücünü artırmanın yolu, dijital kanalları daha etkin kullanmaktan ve e-ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirmekten geçiyor. Kayseri olarak hedefimiz; üretim gücümüzü dijitalle birleştirip, ürünlerimizi dünyaya çok daha güçlü pazarlamaktır. Özellikle altını çizmek istediğim bir konu da; E-Ticaret Uyum Endeksi sonuçlarına göre Kayseri, 11 bin 383 işletme ile İstanbul’un ardından Türkiye genelinde ikinci sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza atmıştır. 2023 yılı içerisinde 9 bin 632 olan işletme sayımız 2024 uyum endeksi sonuçlarına göre 11 bin 383’e yükselmesi şehrimizin e-ticaret konusunda iyi bir ivme kazandığımızın kanıtıdır. Kayseri olarak e-ticaret satışımız 32,56 milyar, e-ticaret alışımız ise 26,45 milyar TL’ye çıkmıştır. İşletme başına düşen e-ticaret hacmimiz ise 2,86 milyon TL’dir. Özellikle mobilya ve ev tekstili gibi sektörlerdeki üretim kapasitesi, e-ticaret satış hacmine ciddi katkı sağlamaktadır. İşletme başına düşen e-ticaret hacmi, Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir” ifadelerini kullandı.

Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ise, “Kayseri, üretim, ticaret ve girişimcilik kültürü en güçlü olan şehirlerden biri olarak, Türkiye’nin ekonomik gelişimine önemli katkılar sunuyor. Bugün e-ticaret, Kayseri gibi üretim ve ticaret kabiliyeti yüksek şehirler için yalnızca yeni bir satış kanalı değil, aynı zamanda işletmelerin farklı pazarlara erişimini artıran, rekabet gücünü yükselten, sürdürülebilir büyümeyi destekleyen stratejik bir alan haline geldi. Trendyol olarak, Türkiye’nin üretim gücünü ve genç insan kaynağını dijital teknolojilerle buluşturmanın ülkemizin kalkınmasında kilit rol oynadığına inanıyoruz. Dijital Usta projesini de, e-ticaret sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, gençlerin dijital yetkinliklerini artırmak ve KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdik. Proje sayesinde kadınlar ve gençler, e-ticaret iş modellerinden mağaza yönetimine, dijital pazarlamadan satış artırma stratejilerine kadar birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor” şeklinde konuştu.