KTO da Konser Furyasına Katıldı: Avrupa Günü Konseri

KTO’da düzenlenen konsere, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO meclis üyeleri, aileleri ve KTO personeli katıldı. Konserde sanatçı Yaprak Sayar, birbirinden güzel eserleri seslendirerek, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Programda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Bugün burada, temelleri 76 yıl önce atılan Avrupa Günü vesilesiyle, kültürel etkileşimin en zarif örneklerinden birine şahitlik etmek üzere bir araya geldik. Bu akşam sahnede çok özel bir buluşmaya tanıklık edeceğiz. TRT İstanbul Radyosu’nun kıymetli sanatçısı Yaprak Sayar’ın eşsiz yorumuyla, Türk Sanat Müziği’nin o naif ruhunu ve musikimizin zarafetini, cazın evrensel tınılarıyla birleştiren bambaşka bir repertuvar dinleyeceğiz. Bu konser sadece bir müzik dinletisi değil; Doğu ile Batı’nın, gelenek ile modernin, farklılıkların nasıl muazzam bir harmoni oluşturabileceğinin en güzel kanıtıdır. Müziğin bu evrensel dili, ortak değerler etrafında kenetlenmemizin ve kültürel zenginliğimizin bir sembolüdür” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Gülsoy, “Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki bağlar sadece notalarla sınırlı değildir.

Ekonomik verilere baktığımızda; ihracatımızın yaklaşık yüzde 50’sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Türkiye, AB’nin en çok ithalat yaptığı 5. ülke konumundadır. Bu rakamlar gösteriyor ki; Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomik olarak birbirinden ayrı düşünülemez. Ancak bizim bağımız sadece ticaretle değil; kültürel, sosyal ve siyasi derinliğe sahip güçlü bir ortaklıktır. Türkiye, izlediği barışçıl ve yapıcı politikalarla Avrupa’nın geleceği ve huzuru için en önemli teminatlardan biridir. Her zaman vurguladığımız gibi ‘AB Türkiye’siz, Türkiye de AB’siz düşünülemez’” ifadelerini kullandı.