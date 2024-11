KTO'dan, 50 kişilik heyetlerle Çin'e iş gezisi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri; metal ve mobilya temsilcilerinden oluşan 50 kişilik heyetle Çin’in Guangdong Eyaleti Guangzhou şehrine 2 hafta süren iş gezisi gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük fuarı olan 136. Kanton Çin İthal ve İhraç Ürünleri Fuarını ziyaret eden KTO heyeti, CCPIT Guangzhou arasında ticaret, yatırım ve iş birliği konularını kapsayan bir İşbirliği Protokolü imzaladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) şehrin ihracat rakamlarını artırmak, yatırım ve iş birliği konularını geliştirmek ve ihracat pazarını çeşitlendirmek için başlattığı Metal ve Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti iş gezilerinin altı ve yedincisini Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile Çin’e gerçekleştirdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri, metal ve mobilya temsilcilerinden oluşan 50 kişilik heyetle Çin’in Guangdong Eyaleti Guangzhou şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük fuar organizasyonu olan 136. Kanton Çin İthal ve İhraç Ürünleri faz 1 ve faz 2 Fuarına Ticaret Bakanlığının desteği ile katıldı. 212 ülke ve bölgeden 199 bin yabancı alıcı, 30 binden fazla şirketin katıldığı 136. Kanton Fuarı İthal ve İhraç Ürünleri Fuarı’nın ilk fazına Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Şevket Uyar ile Mustafa Okutan başkanlığında Metal sektörlerinden oluşan 28 kişilik heyetle katıldı. Fuarın ikinci fazına ise KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Turhal ile 22 kişilik Mobilya Sektöründen heyetle yer aldı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; iki fazlı olarak düzenlenen iş gezisi ile ilgili yaptığı açıklamada; "Şehrimizin Çin ile olan ticari ilişkilerini geliştirmek adına çok faydalı bir program oldu. İki aşamalı olan seyehatimizin ilk kısmında Guanco Başkonsolosumuz Kaan Başkurt ile Ticaret Bakanlığı Ticaret müşavirlerimiz Dilan Can ve Şerife Yıldırım Demirel’i ziyaret ettik. Ziyarette, Çin’in son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik kalkınmanın ve bu istikamette ülkemizin ve şehrimizin Çin ile olan ticari ilişkilerinin arttırılmasına yönelik neler yapılabileceği, Kayserili firmalarımızın Çin pazarında daha etkin rol alması konularında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Guangdong İthalatçılar ve İhracatçılar Ticaret Odası’nı ziyaret ettik. Ticaret Odası Başkanı Wu Shaowei, oda faaliyetleri, Çin’in ithalat ve ihracat süreçleri, ticaret politikaları ve yerel iş dünyasıyla iş birliği fırsatları hakkında kapsamlı bilgi verdi. Kayserili firmaların Çin pazarına erişimlerini kolaylaştıracak stratejiler ve iki bölge arasındaki ticaret hacminin artırılması için atılabilecek somut adımlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca, mobilya sektöründeki iş birliği imkanları ve ortak ticaret projeleri üzerinde de görüşmeler sağladık. İş seyehatimiz kapsamında dünyanın önde gelen mobilya ve mutfak üreticilerinden biri olan OPPEIN Home Group Inc. firmasının fabrikasını da ziyaret etme imkanı bulduk. Firmanın üretim süreçleri, inovatif üretim teknolojileri, kalite kontrol standartları, çevre dostu üretim yaklaşımları ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında heyetimize detaylı bilgiler verildi. Özellikle, Kayseri mobilya sektörü ile OPPEIN Home Group Inc. arasındaki potansiyel iş birliği fırsatları üzerinde durduk, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptık. Guangdong Mobilya Derneği’ni ziyaret ederek Çin mobilya sektörünün mevcut durumu ve yeni iş fırsatları üzerine bilgi alışverişi yaptık. Daha sonra Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi (CCPIT) Guangzhou’yu ziyaret ettik. Ziyaret sırasında, iki ülke ve bölgemiz arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Ticaret, yatırım ve işbirliği konularını kapsayan protokol imzaladık"

Kayseri’nin lokomotif sektörü olan Mobilya’nın ticaret hacminin artırılması için işbirliği protokolü imzaladıklarını belirten Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Heyetler arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Kayseri Ticaret Odası ve CCPIT Guangzhou arasında ticaret, yatırım ve iş birliği konularını kapsayan bir İşbirliği Protokolü imzaladık. Bu anlaşma, özellikle mobilya sektörü başta olmak üzere birçok alanda karşılıklı ticaretin artırılmasını ve her iki bölgedeki firmaların uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almasını hedeflemekteyiz. İmzalanan bu anlaşma, Kayseri ve Çin arasında uzun vadeli ve güçlü ticaret bağları kurmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çin’de önemli bir B2B iş organizasyonuna katıldı. Çinli firmalar ve iş seyahatimize katılan firmalar arasında yapılan bu organizasyon, iki ülke arasında ticari bağları güçlendirmek ve potansiyel iş birliği fırsatlarını görüşmek adına önemli bir adım olarak öne çıktı. Mobilya sektörel ticaret heyetimiz kapsamında düzenlenen B2B etkinliği ile katılımcı firmalarımız ve Çin firmaları arasında 100 ‘ü aşkın karşılıklı iş görüşmesi gerçekleştirdi. Organizasyon kapsamında yapılan görüşmelerde, Kayserili firmalar ürünlerini tanıtma ve Çinli alıcılarla ticari iş birliği kurma fırsatı buldu. Heyetimiz, Çin pazarının dinamik yapısı ve yerel talepler doğrultusunda yeni iş fırsatlarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda detaylı bilgiler edindi. Kayseri’nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracat kapasitelerini artırma hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atıldı. Bu organizasyon, sadece mevcut iş fırsatlarının değerlendirilmesi için değil, aynı zamanda gelecekteki projeler ve iş birliği modelleri üzerinde fikir geliştirmek açısından önemli bir platform oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile organize ettiğimiz bu B2B görüşmeleri, sadece ticari anlaşmaların değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik bağların da güçlendirilmesine katkıda bulundu. Heyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosu Kaan Başkurt, Ticaret Bakanlığı Guanco Ticaret Ateşesi Dilan Can ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu’nun katılımlarıyla 136. Kanton İthalat ve İhracat Fuarı Faz 2’yi ziyaret ettik. İş seyahatimizin son gününde Üyelerimizden Lüx Yalçınlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ın Çin’in Shunde mobilyacılar bölgesine açmış olduğu mobilya malzemeleri çözüm merkezi ve dış ticaret firmasını yerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Fuarda, Türkiye’nin üretim üssü Kayserimizi en iyi şekilde temsil edip, şehrimize değer kattıkları için 86’yı aşkın Türk firmaları ve Kayseri firmalarımızı tebrik ettik. Heyet programımıza katkı sağlayan tüm firmalarımıza ve desteklerinden dolayı Ticaret Bakanlığı’mıza teşekkür ediyorum. Bu ziyarette ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğimizin bilinmesini isterim. Gördüğümüz samimi, sıcak ilgi ve alaka ve üst düzey misafirlikten memnun olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Ziyaretlerimizde oradaki kurumları da şehrimize davet ettik. Önümüzdeki günlerde de inşallah onlarda buraya ziyaret etme sözünü verdiler. En iyi şekilde bizlerde onları ağırlayarak yeni iş ortaklıkları kuracağımıza inanıyorum. Karşılıklı ziyaretlerle bu tür fuar organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Sizlerde sektörlerinizle ilgili olarak bizleri takip edin ve katılım sağlayın. 86 firmamızın bu fuara katılması da ayrıca gurur verici. Bugüne kadar Ticaret Bakanlığımızın sağladığı destekle 267 kişiyi yurt dışı fuar organizasyonlarına götürme fırsatı bulduk. Katılan arkadaşlarımızın çoğunluğu yeni pazarlar, yeni ortaklıklar kurdular. Güzel dönüşler aldık, arkadaşlarımız memnuniyetlerini belirttiler. Bizlerde yurt dışı organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Dünyada fırsatlar çok. Gitmediğiniz yer sizin değildir. Yurtdışı gezileri, fuar organizasyonları ufkunuzu değiştirir. İş yapma fırsatları doğurur. Gidip, görmek ufkunuzu daha çok artırır.” dedi.

İlk faz programımızda ise KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Şevket Uyar ile Mustafa Okutan’ın başkanlık yaptığı Metal Sektörel İş gezisi hakkında da bilgiler veren Gülsoy, “Yönetim Kurulu üyelerimle birlikte 28 kişilik heyetimizde verimli bir program hayata geçirdiklerini paylaştı. Heyetimiz; Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosluğu, Ticaret Bakanlığı Guanco Ticaret Ateşeliği, Guangdong İthalatçılar ve İhracatçılar Ticaret Odası, Guangdong Makine Endüstrisi Birliği, 136. Canton Çin İthal ve İhraç Ürünleri Fuarı 1. Fazı, Bölgedeki önemli Fabrikalara ziyaretler gerçekleştirdi. Metal Sektörel Ticaret Heyeti iş gezisi kapsamında düzenlenen B2B etkinliği ile katılımcı firmalarımız ve Çin firmaları arasında 150’yi aşkın karşılıklı iş görüşmesi yapıldı."