KTO Kasım Ayı Meclis Toplantısı: Enflasyonla Mücadelede Üretim ve Yatırım Vurgusu

Toplantının açılışında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi. Gülsoy, konuşmasına Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağındaki 20 asker ile Hırvatistan'daki yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotu anarak başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şehitler anısına "11 Kasım Hava Şehitleri Anıtı" yapılmasına yönelik kararını değerli bir vefa örneği olarak değerlendirdi.

Küresel Ekonomide Belirsizlikler

Gülsoy, küresel ekonominin belirsizliklerle dolu olduğunu, jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve enerji-gıda arzındaki dalgalanmaların dünya ekonomisini etkilediğini belirtti. ABD'nin korumacı politikalarının tedarik zincirlerini değiştirdiğini, Avrupa'da büyümenin zayıf seyrettiğini ve Çin'deki toparlanmanın gecikmesinin küresel talebi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Verimlilik ve Dayanıklılık Öne Çıkıyor

Gülsoy, işletmelerin maliyetlerden üretim modellerine kadar tüm süreçlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını vurguladı. Önümüzdeki dönemde verimlilik ve katma değer odaklı firmaların ayakta kalacağını belirtti.

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık

Türkiye ekonomisindeki hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yüksek enflasyonun üretim ve yatırım kararlarını etkilediğini ifade eden Gülsoy, KOBİ’lerin finansmana erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin iş dünyasında olumlu karşılandığını belirten Gülsoy, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesinin faiz indirim sürecini olumsuz etkilememesi gerektiğinin altını çizdi.

Nefes Kredisi ile Destek

Nefes Kredisi'nin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Gülsoy, bu konuda Kayseri Ticaret Odası'nın aktif rol aldığını vurguladı.

Dijitalleşmeye Yönelik Stratejiler

Gülsoy, iş dünyasının daha planlı ve dijital odaklı bir iş modeline yönelmesi gerektiğini belirtti. Türk iş insanlarının zorlukları aşma konusundaki kararlılığını vurguladı.

İhracat ve Ekonomik Araştırmalar

İl İhracatını Geliştirme Yürütme Kurulu toplantısında Kayseri için önemli bir ihracat raporu oluşturulacağını belirten Gülsoy, TEPAV ve KTO desteğiyle yürütülen ekonomik araştırmaların da başlatıldığını ifade etti.

Toplantının sonunda Oda faaliyetleri hakkında bilgiler veren Gülsoy, Kasım ayında kurulan firma sayısının 187, kapanan firma sayısının ise 81 olduğunu açıkladı. KTO'nun, şehrin ekonomik hayatına katkı sunduğunu ve sektörleri güçlendirdiğini belirtti.