KTO meclis üyesi Borazan toprağa defnedildi

Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi Süleyman Borazan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Borazan kılınan cenaze namazı sonrası toprağa defnedildi. 

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  • 17.10.2023 17:55
  • Güncelleme: 18.10.2023 08:20
KTO meclis üyesi Borazan toprağa defnedildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi Süleyman Borazan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Borazan kılınan cenaze namazı sonrası toprağa defnedildi. 

Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Süleyman Borazan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. KTO meclis üyesi Borazan Kocasinan İlçesi Elagöz Mahallesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

1ha

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