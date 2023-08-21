KTO'nun Araç İhalesi Ertelendi

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Audi marka makam aracının açık artırma usulü ile satılacağı ihale ileri bir tarihe ertelendi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un makam aracı olan 2010 model Audi marka otomobilin kapalı teklif alma ve açık artırma usulü ile satılacağı ihale, katılım olmadığı için ileri bir tarihe ertelendi. İhale tarihinin oda yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi. İhalede ayrıca yine KTO’ye ait Opel marka araç da açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştı.