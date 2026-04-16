KTO Yönetim Kurulu Üyesi Başkal, 'Kayseri'nin emeği, itibarı ve tarihini savunduk'

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde düzenlenen programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, KAYOTED Başkanı Murat Erdal, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Kayseri Pastırması’nın AB tescili ile ilgili, “Kayseri Ticaret Odası olarak Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği nezdinde tescili için başvurumuzu yaptık. Başvuru dosyası uygun bulundu ve ürün, 9 Şubat 2024 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde ilan edildi. O gün, Kayseri için büyük bir umut günüydü. Çünkü artık mesele yalnızca bir başvuru değil, Kayseri adının Avrupa hukukunda da korunması meselesiydi. Fakat böylesine kıymetli bir ismin Avrupa’da tescil edilmesi kolay olmadı. İlan sürecinde Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından itiraz geldi. İşte tam bu noktada, mesele bir başvurudan daha fazlasına dönüştü. Artık savunulan şey sadece bir ürün adı değil; Kayseri’nin emeği, itibarı ve tarihiydi. Biz bu tescili sadece bir başvuruyla almadık, adeta bir Avrupa ülkesiyle mücadele ederek yarışarak aldık. Düşünün ki Avrupa Birliği’nden tescil alan 46 ürünümüz içerisinde, hakkında itiraz davası açılan ilk ve tek ürün Kayseri Pastırması olmuştur. Perde arkasındaki emeğin ne kadar büyük olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yürüttüğümüz 2 yıllık hukuk ve diplomasi müzakereleri neticesinde tüm dünyaya bir kez daha kanıtladık: Biz şehirlerle değil, ülkelerle mücadele ettik. Bu davayı kazanarak tüm dünyaya duyurduk. Kimse bizim olan pastırmaya sahip çıkmaya çalışmasın. Kimse bu lezzetin anavatanına gölge düşüremez. Pastırmanın anavatanı Kayseri’dir. Bunu Avrupa gözünde tescilledik. Ve nihayet 25 Mart 2026’da beklenen haber geldi: Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği tarafından tescil edildi. Bugün gururla ifade ediyorum ki; Kayseri Pastırması, Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili alan Türkiye’nin 46. ürünü olmuştur” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da “Kayseri; binlerce yıllık tarihinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış hem kültürel hem doğal güzellikleriyle ön plana çıkan birçok değeriyle ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden bir tanesi. Erciyes Kayak Merkezi’miz biliyorsunuz bu yıl rekorlar kırdık, bu yıl 3 milyon 300 bin ziyaretçiyle gerçekten dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden biri oldu. Bunun dışında farklı ören yerimiz var. Kültepe, Soğanlı ve yeni Örenşehir Ören yeri gibi birçok farklı noktamız var. Şimdi buralara baktığımız zaman birçok farklı yönüyle de ön plana çıkıyor, farklılıklar arz ediyor. Biz Kültepe’ye gittiğimiz zaman tabletler, Anadolu’nun ilk defa yazıyı burada kullanıldığını görüyoruz ve bu yazıyla bundan 4 bin yıl öncesini net bilgilerle okuyabiliyoruz. Bunlar tarihi özelliklerinin olması dışında aynı zamanda turizm açısından gezilebilecek noktalar içerisinde” şeklinde konuştu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü de konuşmasında gastronomi ve turizmin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından ‘Yemek Fotoğrafçılığı’ söyleşisi yapılırken, Anadolu’dan İzdüşüm adlı sergisi de açıldı.