KTO Yönetiminden Ankara'da 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ankara’da Bakan Özhaseki ile Kayserili bakan yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Başkan Gülsoy, “Başkentimizde bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek Bakanlıklar ve kurumlara yeni atanan değerli hemşehrilerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Güncel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki başta olmak üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek şehrimize katkı sağlayacak projeler hakkında istişarelerde bulunduk.” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hacı Bekir Kuzucu, Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Şevket Uyar, Mustafa Okutan, Latif Başkal ile Mehmet Ali Yörük Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. KTO Heyeti Ankara’daki temasları çerçevesinde ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Başkan Gülsoy, “Kıymetli Bakanım, zor bir görevi devraldınız. Rabbim yardımcınız olsun. Başlatmış olduğunuz yerinde dönüşüm projesi ile deprem bölgesinin daha hızlı inşası, imarı, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik etkilerinin daha hızlı çözümü açısından önemli görüyoruz. Bölgenin daha hızlı ayağa kalkacağına da inanıyoruz. Kadim şehrimiz Kayseri’deki en önemli projelerin altında da sizin imzanız var. Vizyonunuz ile şehrimizin gelişimine büyük katkılar sağladınız ve sağlamaya da devam ediyorsunuz. Değerli bakanım bizlerde başarılarınızı gururla takip ediyoruz. Kıymetli fikirleriniz bizlere hep yol gösterici olmuştur. Misafirperverliğiniz, ilgi, alakanız ve şehrimize kattığınız değer için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. “ ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki’de Kayseri Ticaret Odası heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri’nin gelişimi için her türlü projeye destek vereceklerini belirtti. KTO Heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp’i de makamında ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti, yeni görevlerinde başarılar diledi. Plaket taktim etti. Başkan Gülsoy ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. KTO Heyeti, Ankara’da son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Hisarcıklıoğlu’na hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Gülsoy, Ticaret Odası olarak Kayseri’de yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Ankara ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gülsoy, “Başkentimizde Kayserimizin gururu olan Değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yeniden atanan Mehmet Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Asrın felaketini yaşadığımız deprem sonrası zor bir görevi devraldı. Ama başlatmış olduğu yerinde dönüşüm projesi ile deprem bölgesinin daha hızlı inşası, imarı, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik etkilerinin daha hızlı çözüme kavuşturacaktır. Değerli bakanımızın başarılarını gururla takip ediyoruz. Kıymetli fikirleri ile de bizlere hep yol gösterici olmuştur. Rabbim utandırmasın, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bakanımıza bugüne kadar yol arkadaşlığı yapan ve bakan yardımcısı olarak atanan Refik Tuzcuoğlu’nu da makamında ziyaret ettik, Heyet olarak hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bakanlıkta Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü olan Hakkı Alp’i ziyaret etme imkanı bulduk. Kıymetli genel müdürümüz ile kentsel dönüşüm projeleri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanan Develili hemşehrimiz Nazif Yılmaz’ı da makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledik. Sıcak ilgi ve alakaları, açık iletişimleri, çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkent ziyaretimizin sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79’ncu Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen kıymetli hemşehrimiz değerli büyüğümüz Rifat Hisarcıklıoğlu’nu da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Birlik başkanımıza sektörlerde yaşanan sorunları, üyelerimizden gelen talepleri tüm detaylarıyla kendilerine aktarma imkanı bulduk. Dile getirdiğimiz konularda hemen aksiyon alındığını görmek bizi memnun etti. Başkentimizde gerçekleştirdiğimiz hayırlı olsun ziyaretlerimizin Kayserimiz için önemli gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim. Devlet ve reel sektör el ele vererek şehrimizin ve ticaretimizin gelişmesi, üyelerimizin ve iş dünyasının sorunlarının çözümü konusunda ‘Birlikte Güçlüyüz’ diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize, milletimize sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin.“