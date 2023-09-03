Kuaför muhtar okul öncesi mahallesindeki öğrencileri traş etti

Kayseri’de mahalle muhtarı olmadan önce kuaförlük yapan Gonca Kaan, mahallede okullar açılmadan önce tıraş olmak isteyen durumu yetersiz çocuklara ücretsiz saç kesimi yaptırdı. Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, “Muhtarlık dönemim boyunca mahalledeki öğrencilerin saç kesimlerine devam ediyorum” dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı olan Gonca Kaan, mahallede yaşayan ve durumu yetersiz olan ilkokul öğrencileri için ücretsiz saç kesimi yaptırdı. Muhtarlıktan önce kendisinin de kuaför olduğunu söyleyen Kaan; “Okula başlamadan önce çocuklar bir bayram havasında olur. Aileler çocuklarının kıyafetleri olsun, saç kesimleri olsun ihtiyaçlarını halletmek isterler. Bu ihtiyaçlar içerisinde kız ve erkek çocuklarının saç kesimleri var. Bende muhtar olduktan sonra okulların açılma zamanı ne yapabilirim diye düşündüm. Daha sonra bende saç kesmeyi istedim. Muhtarlık dönemim boyunca mahalledeki öğrencilerin saç kesimlerine devam ediyorum. Bütün öğrencilerimizin ve velilerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı hayırlı olsun. Üzerime düşen görevi yapmaktayım. Bütün öğrencileri de bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kaan, uygulama nedeniyle vatandaşlardan geri dönüşlerin olumlu olduğunu aktararak; "Mahallede güzel tepkiler oluyor. Takdir ve teşekkür ediyorlar. ’İhtiyacımız vardı. İhtiyacımızı siz karşıladınız, geri kalan kırtasiyeyi de biz halledelim’ diyorlar. Ben bu uygulamayı okulun açılma zamanı toplu yapıyorum. Ancak yıl içerisinde de ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları bize ulaştıkları takdirde yine gidip, orada saç kesimlerini yaptırabilirler. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde de sağ olsun esnaflarımız ihtiyaç olduğu takdirde öğrencilerimiz ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde gideriyorlar. Bunu yıl içerisinde de yapıyoruz ama yıl sonunda toplu yapıyoruz. Diğer muhtarlara kuaför olmadıkları için saç kessinler diyemem ama gerçekten herkes elinden geleni yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.