Kuaför muhtar okul öncesi mahallesindeki öğrencileri traş etti

Kayseri'de mahalle muhtarı olmadan önce kuaförlük yapan Gonca Kaan, mahallede okullar açılmadan önce tıraş olmak isteyen durumu yetersiz çocuklara ücretsiz saç kesimi yaptırdı. Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, 'Muhtarlık dönemim boyunca mahalledeki öğrencilerin saç kesimlerine devam ediyorum' dedi.

PAYLAŞ
  • 03.09.2023 14:10
  • Güncelleme: 03.09.2023 15:58
Kuaför muhtar okul öncesi mahallesindeki öğrencileri traş etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de mahalle muhtarı olmadan önce kuaförlük yapan Gonca Kaan, mahallede okullar açılmadan önce tıraş olmak isteyen durumu yetersiz çocuklara ücretsiz saç kesimi yaptırdı. Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, “Muhtarlık dönemim boyunca mahalledeki öğrencilerin saç kesimlerine devam ediyorum” dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı olan Gonca Kaan, mahallede yaşayan ve durumu yetersiz olan ilkokul öğrencileri için ücretsiz saç kesimi yaptırdı. Muhtarlıktan önce kendisinin de kuaför olduğunu söyleyen Kaan; “Okula başlamadan önce çocuklar bir bayram havasında olur. Aileler çocuklarının kıyafetleri olsun, saç kesimleri olsun ihtiyaçlarını halletmek isterler. Bu ihtiyaçlar içerisinde kız ve erkek çocuklarının saç kesimleri var. Bende muhtar olduktan sonra okulların açılma zamanı ne yapabilirim diye düşündüm. Daha sonra bende saç kesmeyi istedim. Muhtarlık dönemim boyunca mahalledeki öğrencilerin saç kesimlerine devam ediyorum. Bütün öğrencilerimizin ve velilerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı hayırlı olsun. Üzerime düşen görevi yapmaktayım. Bütün öğrencileri de bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kaan, uygulama nedeniyle vatandaşlardan geri dönüşlerin olumlu olduğunu aktararak; "Mahallede güzel tepkiler oluyor. Takdir ve teşekkür ediyorlar. ’İhtiyacımız vardı. İhtiyacımızı siz karşıladınız, geri kalan kırtasiyeyi de biz halledelim’ diyorlar. Ben bu uygulamayı okulun açılma zamanı toplu yapıyorum. Ancak yıl içerisinde de ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları bize ulaştıkları takdirde yine gidip, orada saç kesimlerini yaptırabilirler. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde de sağ olsun esnaflarımız ihtiyaç olduğu takdirde öğrencilerimiz ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde gideriyorlar. Bunu yıl içerisinde de yapıyoruz ama yıl sonunda toplu yapıyoruz. Diğer muhtarlara kuaför olmadıkları için saç kessinler diyemem ama gerçekten herkes elinden geleni yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

Kariyer Merkezi'nden Yüzlerce Vatandaşa İstihdam Başarısı

Kariyer Merkezi'nden Yüzlerce Vatandaşa İstihdam Başarısı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Sıra dışı farklı hizmetlerle vatandaşımızın yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Sıra dışı farklı hizmetlerle vatandaşımızın yanındayız'

Kalp krizinden önceki gün görülen belirtiler keşfedildi!

Kalp krizinden önceki gün görülen belirtiler keşfedildi!

Başkan Çolakbayrakdar: 'Zabıta ekibimiz şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Zabıta ekibimiz şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır'

Yeşilhisar'da 17 bin metrekare tarımsal kurutma alanı yapımı tamamlandı

Yeşilhisar’da 17 bin metrekare tarımsal kurutma alanı yapımı tamamlandı

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saadet Partisi Kayseri'de yerel seçim startını verdi

Saadet Partisi Kayseri’de yerel seçim startını verdi

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, 'Saadet Partisi bugünden sonra şahlanış dönemine girmiş olacak'

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, “Saadet Partisi bugünden sonra şahlanış dönemine girmiş olacak”

DAHA FAZLA
Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Vali Gökmen Çiçek'ten esnaflara ziyaret

Vali Gökmen Çiçek’ten esnaflara ziyaret

Kuaför muhtar okul öncesi mahallesindeki öğrencileri traş etti

Kuaför muhtar okul öncesi mahallesindeki öğrencileri traş etti

Televole 6. şubesini Kayseri'de açıyor

Televole 6. şubesini Kayseri'de açıyor

Anbar'da Kat Karşılığı 56 Daire ve 4 Dükkan İhalesi Yapılacak

Anbar'da Kat Karşılığı 56 Daire ve 4 Dükkan İhalesi Yapılacak