Kuaför ve berber tarifeleri zamlandı

Kayseri’de 1. 2. ve 3. sınıf kuaför ve berberlerin fiyat tarifelerinin güncellendiği öğrenildi. Yeni tarifeyle traş ve diğer hizmetlerin fiyatları yükseldi. Yeni fiyatlar 28 Şubat itibariyle uygulanmaya başlandı.

Yeni tarifeye göre erkek berberlerinin bazı fiyatları şu şekilde;

Saç ve sakal kesme, yıkama, fön: 1. sınıf berber 200 lira, 2. sınıf 150 lira, 3. Sınıf berber 105 lira.

Saç kesme: 1. sınıf berber 105 lira, 2. sınıf berber 90 lira, 3. sınıf berber 45 lira.

Damat tıraşı: 1. sınıf 825 lira, 2. sınıf 680 lira, 3. sınıf 485 lira.

Ense düzeltme: 1. sınıf 60 lira, 2. sınıf 45 lira, 3. sınıf 30 lira.

Kadın kuaförlerinde ise bazı tarifeler şu şekilde;

Saç kesme: 1. sınıf 120 lira, 2. sınıf 95 lira, lüks 155 lira.

Fön: 1. sınıf 95 lira, 2. sınıf 80 lira, lüks 120 lira

Manikür: 1. sınıf 135 lira, 2. sınıf 120 lira, lüks 155 lira.

Gelin saçı: 1. sınıf bin 170 lira, 2. sınıf bin 70 lira, lüks bin 365 lira.