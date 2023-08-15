Kuaför ve berber tarifleri zamlandı
Kayseri'de berber ve kuaför fiyat tarifesi zamlandı. Yeni tarife Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafınan berber ve kuaförlere gönderildi.
- 15.08.2023 21:37
- Güncelleme: 15.08.2023 21:37
Kayseri’de 1. 2. ve 3. sınıf kuaför ve berberlerin fiyat tariflerinin güncellendiği öğrenildi. Yeni tarifeyle traş ve diğer hizmetlerin fiyatları yükseldi.
Yeni tarifeye göre erkek berberlerinin bazı fiyatları şu şekilde;
Saç ve sakal kesme, yıkama, fön: 275 lira
Saç ve sakal: 200 lira
Saç kesimi: 150 lira
Modern sakal kesimi: 175 lira
Sakal kesimi: 90 lira
Saç kesimi, yıkama, fön: 180 lira
Sakal kesimi, yıkama, fön: 140 lira
Saç yıkama fön: 90 lira
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas: 100 lira
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine: 80 lira
Saç boyama: 600 lira
Bıyık boyama: 100 lira
Spray sıkma: 60 lira
Damat tıraşı: bin 100 lira
Maske: 80 lira
Ağda (kulak-yüz): 80 lira
Jole ile saç şekil verme: 50 lira
Ense düzeltme: 70 lira
Keratin-botox: 400 lira
Cilt bakımı ve maskesi: 150 lira
Kanın kuaförlerinde is tarife şu şekilde:
Saç kesme: 180 lira
Fön: 140 lira
Brezilya fönü: bin 500 lira
Saç yıkama: 100 lira
Çocuk saçı kesme: 120 lira
Yüz alma: 125 lira
Kaş alma: 140 lira
Vücut ağda: 660 lira
Dip boya: 550 lira
Normal boya: 6500 lira
Oreal ile dip açık boya: bin 500 lira
Oreal ile tüm boya: bin 800 lira
Yerli perma: 750 lira
Avrupa perma: bin 500 lira
Röfle-Bbalyaj-gölge: bin 500 lira
Ombre: bin 800 lira
Sombre: bin 250 lira
Normal manikür: 200 lira
Medikal manikür: 400 lira
Normal pedikür: 250 lira
Medikal pedikür: 600 lira
Makyaj: 400 lira
Topuz: 300 lira
Maşa: 250 lira
Nişan ve kına saçı: bin lira
Gelin saçı: bin 600 lira
Gelin ve nişan makyajı: 700 lira
Tek başına türban: 600 lira
Türban gelin: bin 750 lira
Türban nişan kına: 800 lira
Profesyonel makyaj: bin 200 lira
Keratin Botox: 800 lira