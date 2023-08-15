Kuaför ve berber tarifleri zamlandı

 Kayseri'de berber ve kuaför fiyat tarifesi zamlandı. Yeni tarife Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafınan berber ve kuaförlere gönderildi.  

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  • 15.08.2023 21:37
  • Güncelleme: 15.08.2023 21:37
Kuaför ve berber tarifleri zamlandı

Kayseri’de 1. 2. ve 3. sınıf kuaför ve berberlerin fiyat tariflerinin güncellendiği öğrenildi. Yeni tarifeyle traş ve diğer hizmetlerin fiyatları yükseldi. 
Yeni tarifeye göre erkek berberlerinin bazı fiyatları şu şekilde;
Saç ve sakal kesme, yıkama, fön: 275 lira
Saç ve sakal: 200 lira 
Saç kesimi: 150 lira
Modern sakal kesimi: 175 lira
Sakal kesimi: 90 lira
Saç kesimi, yıkama, fön: 180 lira
Sakal kesimi, yıkama, fön: 140 lira
Saç yıkama fön: 90 lira
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas: 100 lira
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine: 80 lira
Saç boyama: 600 lira
Bıyık boyama: 100 lira
Spray sıkma: 60 lira
Damat tıraşı: bin 100 lira
Maske: 80 lira 
Ağda (kulak-yüz): 80 lira
Jole ile saç şekil verme: 50 lira
Ense düzeltme: 70 lira
Keratin-botox: 400 lira
Cilt bakımı ve maskesi: 150 lira 
Kanın kuaförlerinde is tarife şu  şekilde:
Saç kesme: 180 lira
Fön: 140 lira
Brezilya fönü: bin 500 lira
Saç yıkama: 100 lira
Çocuk saçı kesme: 120 lira
Yüz alma: 125 lira
Kaş alma: 140 lira
Vücut ağda: 660 lira
Dip boya: 550 lira
Normal boya: 6500 lira
Oreal ile dip açık boya: bin 500 lira
Oreal ile tüm boya: bin 800 lira
Yerli perma: 750 lira
Avrupa perma: bin 500 lira
Röfle-Bbalyaj-gölge: bin 500 lira
Ombre: bin 800 lira
Sombre: bin 250 lira
Normal manikür: 200 lira
Medikal manikür: 400 lira
Normal pedikür: 250 lira
Medikal pedikür: 600 lira
Makyaj: 400 lira
Topuz: 300 lira
Maşa: 250 lira
Nişan ve kına saçı: bin lira
Gelin saçı: bin 600 lira
Gelin ve nişan makyajı: 700 lira
Tek başına türban: 600 lira
Türban gelin: bin 750 lira
Türban nişan kına: 800 lira
Profesyonel makyaj: bin 200 lira 
Keratin Botox: 800 lira

1ha

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