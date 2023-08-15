Kuaför ve berber tarifleri zamlandı

Kayseri’de 1. 2. ve 3. sınıf kuaför ve berberlerin fiyat tariflerinin güncellendiği öğrenildi. Yeni tarifeyle traş ve diğer hizmetlerin fiyatları yükseldi.

Yeni tarifeye göre erkek berberlerinin bazı fiyatları şu şekilde;

Saç ve sakal kesme, yıkama, fön: 275 lira

Saç ve sakal: 200 lira

Saç kesimi: 150 lira

Modern sakal kesimi: 175 lira

Sakal kesimi: 90 lira

Saç kesimi, yıkama, fön: 180 lira

Sakal kesimi, yıkama, fön: 140 lira

Saç yıkama fön: 90 lira

Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas: 100 lira

Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine: 80 lira

Saç boyama: 600 lira

Bıyık boyama: 100 lira

Spray sıkma: 60 lira

Damat tıraşı: bin 100 lira

Maske: 80 lira

Ağda (kulak-yüz): 80 lira

Jole ile saç şekil verme: 50 lira

Ense düzeltme: 70 lira

Keratin-botox: 400 lira

Cilt bakımı ve maskesi: 150 lira

Kanın kuaförlerinde is tarife şu şekilde:

Saç kesme: 180 lira

Fön: 140 lira

Brezilya fönü: bin 500 lira

Saç yıkama: 100 lira

Çocuk saçı kesme: 120 lira

Yüz alma: 125 lira

Kaş alma: 140 lira

Vücut ağda: 660 lira

Dip boya: 550 lira

Normal boya: 6500 lira

Oreal ile dip açık boya: bin 500 lira

Oreal ile tüm boya: bin 800 lira

Yerli perma: 750 lira

Avrupa perma: bin 500 lira

Röfle-Bbalyaj-gölge: bin 500 lira

Ombre: bin 800 lira

Sombre: bin 250 lira

Normal manikür: 200 lira

Medikal manikür: 400 lira

Normal pedikür: 250 lira

Medikal pedikür: 600 lira

Makyaj: 400 lira

Topuz: 300 lira

Maşa: 250 lira

Nişan ve kına saçı: bin lira

Gelin saçı: bin 600 lira

Gelin ve nişan makyajı: 700 lira

Tek başına türban: 600 lira

Türban gelin: bin 750 lira

Türban nişan kına: 800 lira

Profesyonel makyaj: bin 200 lira

Keratin Botox: 800 lira