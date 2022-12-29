Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu 2'nci kez ertelendi

 Kayseri'de bulunan kuaför, berber ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapanma zorunluluğu uygulaması, ikinci defa ertelendi. 

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  • 29.12.2022 18:53
  • Güncelleme: 29.12.2022 18:53
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Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu 2'nci kez ertelendi

Kayseri İl Ticaret Müdürlüğü, berber ve güzellik salonlarının hangi günler kapalı olacağını açıklamıştı. Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan karar, 1 Ocak 2023 tarihine ertelenmişti. 2’nci kez yapılan uzatmayla berber ve güzellik salonlarının kapatılma durumu 1 Temmuz 2023 yılına ertelendi.

Buna göre 1 Temmuz 2023’te geçerli olacak şekilde; Kayseri Merkez (Melikgazi- Kocasinan), Hacılar, Yahyalı ve Tomarza ilçelerinde bulunan berberler ve kuaförler Pazar günleri kapalı olacak. Talas ilçesinde berberler Çarşamba günü, kuaförler ise Pazar günleri kapalı olacak. İncesu, Pınarbaşı ve Sarıoğlan (Akkışla) ilçelerinde berberler Pazar günü, kuaförler ise Salı günleri kapalı olacak. Yeşilhisar ilçesinde, berberler Çarşamba günü, kuaförler ise Pazar günleri kapalı olacak. Develi ilçesinde berberler Pazar günü, kuaförler ise Çarşamba günleri kapalı olacak. Felahiye (Özvatan) ilçesinde berberler ve kuaförler Salı günleri kapalı olacak. Bünyan ilçesinde ise berberler Pazar günleri kapalı olacakken, kuaförler de Pazartesi günleri kapalı olacak.

1ha

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